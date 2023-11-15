وزير فلسطيني يكشف موعد توقف الاتصالات والإنترنت في القطاع

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، أن الخسائر التي تعرض لها قطاع الاتصالات والإنترنت نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كبيرة جدًّا.

قطع الاتصال والانترنت في غزة

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني: "فقدنا 30% من عناصر شبكات الاتصالات في قطاع الاتصالات والإنترنت".

وأضاف: "سنبدأ بحصر أضرار قطاع الاتصالات في حال وقف إطلاق النار، لكن تقديراتنا الأولية تؤكد أن الخسائر كبيرة جدًّا"، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود من القطاع.

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وأضاف سدر، أن "كميات الوقود المخصصة لقطاع الاتصالات بغزة تكفي حتى يوم الخميس كحد أقصى، وبعد ذلك تتوقف الخدمات بشكل كامل".

وتابع: "طلبنا من جميع الأطراف التدخل من أجل إدخال الوقود لجميع القطاعات الحيوية لاسيما الصحية والاتصالات".

واستكمل: "توجهنا بخطابات رسمية للجهات الدولية للعمل على المساعدة في إعادة تدشين هذه الشبكات بعد توقف إطلاق النار وتوفر الإمكانية لذلك".



ولفت سدر، إلى مطالبة "جميع المؤسسات الدولية الإنسانية والإغاثية العاملة في مجال الحد من الكوارث في أيام الحروب بهذا الأمر ووضعنا هذه المؤسسات أمام مسئولياتها".

وبين أن "الشبكات مصممة بأفضل المعايير وهذا ما مكنها من الصمود حتى اللحظة، بالرغم من تدمير جزء كبير من البنية التحتية وانقطاع الكهرباء".

واستدرك الوزير الفلسطيني بالقول: "لكن نتيجة الفترة الطويلة جدًّا ونفاد الوقود وتدمير ألواح الطاقة الشمسية وصلنا لمرحلة التوقف عن توفير الخدمة".

وقطعت إسرائيل أكثر من مرة، خلال حربها الحالية على غزة، الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر، وهو الأمر الذي يعيق عمل الفرق الإغاثية والطبية والمؤسسات الدولية والصحفية العاملة بالقطاع.