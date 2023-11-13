الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

توقف الاتصالات وخدمات الإنترنت في قطاع غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

 الهجوم البري على غزة، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت توقفت في قطاع غزة.

 

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة 

 حدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، يوم الخميس المقبل لوقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.

 

 ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سدر قوله في مؤتمر صحفي، أمس الأحد: إن الأمر "سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، ما قد يتسبب بعدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم في الاتصال والتواصل، ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر".

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استشهاد 7 من كوادر قطاع الاتصالات

 وأضاف: أن "الطواقم الفنية بذلت جهودا جبارة في الميدان، من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم".

ونوّه إلى أن "سبعة من كوادر قطاع الاتصالات قتلوا بعد أن عملوا بدوافع إنسانية ووطنية، وخاطروا بحياتهم طوعا، وببطولة تسجل لهم، بعد أن تركوا عوائلهم ولبوا نداء الواجب في ظل هذا الظرف الصعب، لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات في القطاع".

 

نفاد الوقود أزمة كبيرة

 وتابع: "نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل، فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسة من الشبكة بشكل تدريجي، وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع".

وطالب سدر كل المؤسسات الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص، و"الأونروا"، والهلال الأحمر العربي، والصليب الأحمر، والجهات الحقوقية، والمنظمات الأهلية بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدءا من اللحظة، لتمكين كل القطاعات الحيوية بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات إلى سكان القطاع.

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نشرة الأخبار، الصليب الأحمر يوجه نداءً عاجلا للعالم بشأن غزة، الاحتلال حول مجمع الشفاء لساحة حرب مفتوحة، ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

 

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