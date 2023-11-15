تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

تمهيدي كأس مصر، أجرى اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمقر اتحاد الكرة لأندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني المجموعة الثانية والقسم الثالث.

قرعة التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

بتروجت ضد حلوان العام

النجوم ضد المرج

المصرية للاتصالات ضد اسكو

وادي دجلة ضد الصيد

السكة الحديد ضد هليوبوليس

الترسانة ضد العبور

الانتاج الحربي ضد مصر للتأمين

الشرقية للدخان ضد جولدي

النصر ضد الشرطة

غزل المحلة ضد سبورتنج كاسل

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طنطا ضد سمنود

جمهورية شبين ضد مركز شباب بسيون

دكرنس ضد بني عبيد

المنصورة ضد كفر الشيخ

كهرباء الاسماعيلية ضد الرباط والأنوار

بورفؤاد ضد رأس البر

القناة ضد الشرقية الزقازيق

بروكسي ضد اسكندرية للبترول

حرس الحدود ضد دلفي

أبوقير للأسمدة ضد الحمام

راية ضد المصري بالسلوم

مصر المقاصة ضد الواسطي

لافيينا ضد نجوم مصر

بترول أسيوط ضد مغاغة

ديروط ضد أسمنت أسيوط

توت عنخ آمون ضد المنيا

الألومنيوم ضد النصر للتعدين

مكادي ضد أسوان

وشهدت مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2023-2024، تأهل ايسترن كومباني علي حساب الإعلاميين 3-0، وتأهل توت عنخ آمون علي حساب الفيوم بالفوز 5-3 بركلات الترجيح.

كما حقق الأسمنت الفوز على أبوتيج 3-0، ومركز شباب مغاغة على شبان أسيوط 2-0، وديروط على القوصية 7-2، وتأهل بني سويف على حساب الواسطي بركلات الترجيح.

وكانت مباريات تمهيدي بطولة كأس مصر شهدت توديع دمنهور على يد سبورتنج كاسل بركلات الترجيح، وخروج سبورتنج أمام المصري بالسلوم بركلات الترجيح.

وحقق الحمام فوزا كبيرا على السلوم 3-0، وفاز سمنود على مالية كفر الزيات بركلات الترجيح، ومركز شباب بسيون على صيد المحلة بركلات الترجيح، وفوز بني عبيد على شربين 4-2، وكفر الشيخ علي قلين 2-1.

كما شهدت نتائج اليوم الأول للدور التمهيدي الأول فوز بورفؤاد علي منتخب السويس 1-0 في مفاجأة كبيرة والتأهل للدور التالي بكأس مصر.

كما فاز المنصورة علي السنبلاوين 2-1، ورأس البر علي منية سمنود 3-2، وفوز العبور علي القناطر الخيرية 1-0، وفوز مصر للتأمين علي المعادي واليخت 2-0، فوز الشرقية علي بلبيس بركلات الترجيح، وفوز المرج علي الطيران بركلات الترجيح، وفوز اسكو علي الو ايجيبت بركلات الترجيح.

وحقق الترسانة فوزا كبيرا علي البطل الأوليمبي 6-0، والصيد علي تلا 2-1.

وأخطر اتحاد الكرة، الفروع لإبلاغ الفرق المشاركة قبل انطلاق الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر بتعليمات مهمة.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، أن النادي المذكور أولا، يرتدي الزي الأصلي ومسئول عن كرات المباراة والنواحي التنظيمية والإسعاف، كما أن النادي المذكور أولا مسئول عن بدلات الحكام اعتبارا من الدور التمهيدي الأول وحتى الأخير.



وكان اتحاد الكرة، أجري قرعة الدور التمهيدي الأول لـ بطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمقر اتحاد الكرة لأندية دوري القسم الثاني المجموعة الثانية والقسم الثالث والرابع وأسفرت القرعة عن التالي...

قرعة تمهيدي كأس مصر

اتحاد الشرطة مع ليفيلز

الو إيجيبت مع إسكو

النصر الرياضى مع أورانج

مصر للتأمين مع المعادى واليخت

الطيران مع المرج الرياضى

التربية والتعليم مع حلوان العام

الإنتاج الحربى مع البلاستيك

العبور مع القناطر الخيرية

بهتيم مع هليوبوليس

الترسانة مع البطل الأوليمبى

تلا التنمية مع الصيد

جولدى مع حدائق الأهرام

إيسترن كومبانى مع الإعلاميين

الأوليمبى مع دلفى

إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول

الحمام مع السلوم

سبورتنج مع المصري بالسلوم

دمنهور مع سبورتنج كاسل

مالية كفر الزيات مع سمنود

الصيد بالمحلة مع بسيون

كفر الشيخ مع قلين

بنى عبيد مع شرقية

المنصورة مع السنبلاوين

رأس البر مع منية سمنود

بلبيس مع الشرقية بالزقازيق

المريخ مع الرباط والأنوار

بور فؤاد مع منتخب السويس

الفيوم مع توت عنخ أمون

الواسطى مع بنى سويف

نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف

المنيا مع بنى مزار

أسمنت أسيوط مع أبو تيج

مغاغة مع شبان المسلمين بقنا

ديروط مع القوصية

الألومنيوم مع كيما أسوان.