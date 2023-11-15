إصابة شخصين أثناء محاولة سرقتهما تحت تهديد السلاح في أسيوط

أصيب شخصان أثناء محاولة سرقتهما تحت تهديد السلاح في أسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإصابة شخصين بطلق نارى وجرح طعنى حال محاولتهم سرقتهما بالإكراه.

وكان مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط تلقى اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين "أحدهما مصاب بعيار نارى والثانى بجرح طعنى" مقيمان بدائرة المركز ).

وبسؤالهما أكدا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولان (أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين) يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث إشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح النارى والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

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وبالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة المركز)، أحدهم إقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سـكـيـن").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.