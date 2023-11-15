الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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منوعات

قتلت رضيعها، ثم ذهبت لتنام في هدوء

قتلت طفلها وذهبت
قتلت طفلها وذهبت لتنام، فيتو

 أقدمت أم على ضرب رضيعها حتى الموت، وعندما تأكدت من وفاته، ذهبت للخلود للنوم بدلًا من الاتصال بالشرطة.

وبعد أن استيقظت الأم، أنجيل لين ماري فارنر (20 عامًا)، التي تقطن مدينة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية، تذكرت واتصلت بالشرطة.

تجمع تبرعات من أجل الجنازة

 وحاولت استغلال حالة الوفاة لكسب مشاعر الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حملة أطلقتها لجمع أموال من أجل جنازته ونثر رماده.

وبعد أن وصل المسعفون والشرطة وجدوا أن الرضيع جاكسون نايت بلاكمون (7 شهور)، لا يستجيب، ليتبين لاحقًا أنه توفى متأثرًا بصدمة حادة، بعد تشريح الجثة.

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 ارتطام في غرفة النوم

وقالت إحدى زميلاتها في السكن إنها سمعت صوت ارتطام في غرفة النوم، عقب بكاء الطفل فور استيقاظه من النوم.

وفي استجواب الشرطة لفارنر، بعد تشريح الجثة، اعترفت بإلقائها الطفل على السرير ولفه ببطانيتين، ثم قامت بالضغط على بطنه، حتى توقف عن البكاء، ثم ألقته على الأرض.

 تهمة القتل العمد

وأشارت فارنر للشرطة إلى أنها أدركت أن رضيعها جاكسون لا يتنفس، ولكن بدلًا من الاتصال بـ911، ذهبت للنوم، ليتم توجيه تهمة القتل العمد.

 الغريب أن الأم الجاحدة نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة طفلها، وكتبت أن طفلها المسكين "لم يعد معنا"، مشيرة ضمنيًا إلى أن سبب وفاته لغزًا لا تزال تسعى لمعرفته.

من أجل جمع أموال الجنازة

وأنشأت فارنر صفحة على موقع "جو فاند مي" الأمريكي للتمويل الجماعي، من أجل جمع أموال الجنازة، وحرق جثة الطفل، معلقة: "لقد كان نور حياتنا وقريبًا سنعرف ما حدث".

وتمت إزالة صفحة التمويل من الموقع، وذكر أن المنظم لم يتلق أي أموال تم جمعها للغرض الذي دشن من أجله.

 أحدث جريمة بشعة

ووفق صحيفة ميرور البريطانية، فإن هذه الجريمة، هي أحدث جريمة بشعة ترتكبها أم مؤخرًا، ففي أغسطس الماضي، حُكم على أم  لمدة 50 عامًا لإغراق طفلها حديث الولادة في حوض الاستحمام في محاولة لإخفاء الميثامفيتامين في جسدها.

 وفي سبتمبر الماضي، سُجنت أم لتعذيب طفلها وإغراقه ثم وضعه في الثلاجة، وأخرى قامت بتسميم أطفالها ببطء للحصول على تبرعات.

غدًا استئناف جلسات محاكمة سيدة قتلت طفلها بالشرقية

النيابة تحقق في واقعة أم قتلت طفلها بالبساتين

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