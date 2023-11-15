اليوم، الداخلية تجرى مراسم قرعة الحج فى 4 محافظات من بينها أسيوط والأقصر

تجرى وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة الحج فى 4 محافظات وذلك لموسم الحج لعام 2024 وذلك بدون تدخل بشرى تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

تقرر إجراء قرعة الحج اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 مراسم قرعة الحج فى مديريات أمن "السويس- البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر ” وذلك بالمقار المخصصة لإجراء المراسم بحضور مديرى الأمن وقيادات المديريات والمواطنين المتقدمين لقرعة الحج.

الجدير بالذكر أن البيانات المطلوبة للتقدم للحج، أوضحت وزارة الداخلية أنها تشمل الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق؛ حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، أما بيانات المرافق فهي (بطاقة الرقم القومى - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصي)، ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة، ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

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وحرصت وزارة الداخلية، على تخصيص نسبة الـ 3% من تأشيرات الحج، لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية على حدا؛ حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية، ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعًا المرافق له.