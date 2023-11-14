الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تفاصيل فتح باب قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين للسفر لعمل المناسك

مناسك الحج،فيتو
مناسك الحج،فيتو

 يستعد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لاعتماد ضوابط الحج السياحي بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغتها تمهيدا لفتح الباب أمام شركات السياحة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج على البوابة الموحدة للحج.

 

تفاصيل إجراء قرعة الحج السياحي لاختيار الفائزين 

وفتحت غرفة شركات السياحة الباب إلى شركات السياحة لتلقي حجوزات المواطنين للمشاركة في قرعة الحج السياحي للعام الجديد 1445 هجرية، على أن تعلن وزارة السياحة والآثار عن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج في وقت لاحق مع إعلان الضوابط المنظمة لقرعة الحج السياحي.

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ومن المقرر أن تتضمن ضوابط قرعة الحج السياحي موعد وانتهاء فتح الباب أمام شركات السياحة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج بكل مستوى على البوابة الموحدة للحج تمهيدا لإجراء القرعة واختيار الفائزين لقرعة الحج السياحي لهذا العام.

وقال أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام ستبدأ من 195 ألف جنيه للمستوى البري، وتصل إلى 220 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي طيران وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران.

 

أسعار برامج الحج السياحي

 وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا ل«فيتو»، أن سعر برنامج 5 نجوم تسكين صف أول مباشرة على الحرم وحتي 250 مترا يصل إلى 480 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، فيما يصل سعر البرنامج 5 نجوم تسكين صف ثاني بمسافات من 250 إلى 1250 مترا ب 430 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعلنت رسميًا عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا.

 

فتح باب تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

 وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

 

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج

 وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي  فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

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