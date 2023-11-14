الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال الأفارقة وأصحاب مصانع الغزل بالمحلة

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الممثلة في الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية وجمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

 ويمثل الجمعية المهندس محمود الفوطي رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مجالات تقديم الخدمات والمعلومات التي تخدم أعضاء الطرفين لتحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم تحقيق التعاون المتكامل بين مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وفتح أسواق لمنتجاتها بالدول الأفريقية.

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محافظ الغربية يصطحب وفد جمعية رجال الأعمال الافارقة لتفقد مصانع الغزل والنسيج

محافظ الغربية يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال الافارقة وعدد من السفراء

وعبر محافظ الغربية عن سعادته بهذه الزيارة موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أتاح الفرصة لوجود مثل هذه الوفود اليوم في محافظة الغربية لخدمة صناعة الغزل والنسيج، كما وجه الشكر للدكتور يسري الشرقاوي وكافة السفراء الأفريقيين وأعضاء الوفد بالكامل.

 وأشار رحمي إلى أن ما تم زيارته اليوم هو جزء بسيط يعبر عن بعض الصناعات الموجودة في المحافظة وهناك الكثير لزيارته ورؤيته في المرات القادمة، مشيرا إلى أن المحافظة متميزة في العديد  من  المجالات فهي محافظة زراعية وصناعية وسياحية وهناك الكثير من المنتجات التي تنتجها محافظة الغربية  نتأكد أنكم سوف تهتمون بها.


وأكد المحافظ على اهمية تعاون الدول الأفريقية مع بعضنا البعض، مشيرا إلى أن كل الدول الأفريقية غنية بالمواد الخام والمنتجات التي يمكن أن يتم تداولها  فيما بين الدول الافريقية وبعضها.


واختتم المحافظ كلمته قائلا من الممكن أن نصنع  قوة إقتصادية كبيرة من الممكن أن تواجه العالم أجمع إذا اجتمعنا.

ومن جانبه أكد  الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية زيادة العلاقات المصرية الإفريقية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول إفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها.

وأضاف أن الزيارة شملت ممثلي سفارات ووفود متعددة التخصصات من القارة الإفريقية، حيث تأتي الزيارة في إطار التعزيز المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وهذه الدول الشريكة.

وأبدى الوفد الإفريقي انبهاره وإعجابه الشديد بمستوى صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الغربية وجودة المنتجات القطنية داخل شركة مصر للغزل والنسج، وأيضا المصانع الخاصة وما تملكه محافظة الغربية من قدرات إنتاجية ذات جودة عالية في صناعة الغزل والنسيج.

واختتم اللقاء بإهداء المحافظ درع المحافظة لسفراء دول موزمبيق - النيجر - بوركينا فاسو - موريشيوس - كوت ديفوار والدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

 

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