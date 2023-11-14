أخبار الاقتصاد اليوم: 500 جنيه زيادة في أسعار الذهب خلال 45 يوما.. وارتفاع أسعار السجائر رسميا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

تجارية القاهرة تشيد بالمنتدى الاستثماري القطري المصري

أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية المنتدى الاستثماري القطري المصري الذي افتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم بالقاهرة، مُشددًا على الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك، وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوفير مزيد من فرص العمل، وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين مجتمع الأعمال في البلدين في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بهما ؛ مما يساهم في إقامة استثمارات وشركات ثنائية في المشروعات المختلفة على الصعيدين الإنتاجي والخدمي.

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وحضر من غرفة القاهرة في المنتدى الاستثماري القطري المصري عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.



وأشار "العشري" في تصريحات له على هامش مشاركته بالمنتدى الاستثماري القطري المصري إلى تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية التعاون في المجالات المختلفة، خاصة على صعيد دعم التصنيع وإقامة استثمارات مشتركة تخدم اقتصادي البلدين.



وأعرب رئيس غرفة القاهرة عن سعادته بتوقيع عدة اتفاقيات بين مجتمع الأعمال في الجانبين المصري والقطري تحت رعاية حكومتي البلدين في عدة مجالات، وهو ما سينعكس على دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مستقبلًا.



واختتم "العشري" تصريحاته: مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعتمد على تاريخ طويل حافل بالتعاون البناء في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية زيادة التعاون المشترك، لتحقيق التكامل الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية.

الهيئة العامة للرقابة المالية تشارك قمة مصر لرأس المال المخاطر

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA، بنك التنمية الهولندي، وصندوق (AfricaGrow).

خلال كلمته قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق وتطويرها على حد سواء.

تابع الدكتور فريد أن تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة يجب أن يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي الاجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الافريقية والشرق الأوسط لا تزال متواضعة.

وأضاف أن شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج اعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الأعمال والانشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية اعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.

اشار الدكتور فريد إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد اهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة أعلى وتكلفة اقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.



أوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة واصحاب الشركات الجديدة بشكا كفء.

ارتفاع اسعار الذهب 500 جنيه منذ انطلاق الحرب

أعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أنأسعار الذهب ارتفعت اليوم بقيمة 30 جنيها نتيجة لارتفاع السعر فى البورصة العالمية حيث وصلت أسعار الذهب إلى 1970 دولارا حاليا..

وقال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة، إن الذهب كان وصل الى 2005 دولارات الشهر الماضي، والآن يدور حول 1970 دولارا، وكلما كانت الأحداث الدولية والصراعات الدائرة مستمرة كلما ارتفعت أسعار الذهب.

ونصح عضو مجلس إدارة الشعبة كل الذين لديهم فائض من المال الراغبين فى الاستثمار التوجه نحو الذهب وذلك بعد زيادة سعر الجرام نحو 500 جنيه خلال شهر ونصف تقريبا.

جمعية رجال الأعمال المصريين توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، توقيع مذكرة تفاهم African Desk Group- المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تهدف إلى التعاون المشترك في تيسير التجارة البينية وزيادة الصادرات.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور النائب شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور Patient Sayiba الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية African Desk Group، في حضور السيد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويعتبر African Desk Group منظمة تقدم حلول واستشارات للتغلب على التحديات الأفريقية في تيسير التجارة، وسلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، والتكامل الإقليمي.

كما يعد African Desk شريكًا منفذًا للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات المتعددة الأطراف بالإضافة إلى منظمات القطاع الخاص.

شركة كونتكت المالية القابضة تحقق اداء قوى

حققت شركة كونتكت المالية القابضة أداء قويا خلال الربع الثالث من 2023، حيث حقق صافى الربح 158 مليون جنيه المعدّل لكونتكت المالية القابضة، بنسبة نمو سنوي 58٪ خلال الربع الثالث من عام 2023.

وارتفع إجمالي محفظة كونتكت التمويلية إلى 19.7 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023 بمعدل نمو 44%، بينما تم تقديم تمويلات جديدة بقيمة 12.1 مليار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بنسبة زيادة سنوية 45%، بفضل الأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل سيارات الركوب والنقل.

ارتفاع إجمالي أقساط قطاع التأمين بنسبة سنوية 62% إلى 1.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023.

وأعلنت شركة كونتكت المالية القابضة عن نمو حجم التمويلات الجديدة بقطاع تمويل السيارات بنسبة سنوية 97%.

وتعليقا على نتائج أعمال كونتكت المالية القابضة للربع الثالث من 2023 قال الرئيس التنفيذي السيد سعيد زعتر: "حققنا نتائج مالية متميزة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مع استمرار تحقيق قطاعاتنا لأداء قوي. تعكس هذه النتائج تفوق استراتيجياتنا والتزامنا بتحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا. نحن فخورون بهذا الإنجاز وملتزمون بتعزيز مكانتنا كمقدم رائد للخدمات المالية في مصر، مع استمرار تطور محفظتنا التمويلية ونجاح قطاع التأمين".

ثم أكد "كلنا ثقة في مستقبل واعد، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات، ونحن ملتزمون بالاستمرار في تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء. ولهذا الغرض، فإننا نركز على الاستراتيجيات التالية: الاستمرار في التوسع في أعمال الشركة في السوق المصري وأسواق المنطقة، وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والتأمينية، مما ساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات. أنا واثق من أننا، من خلال العمل معًا، سنتمكن من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. أشكر موظفينا وعملائنا ومساهمينا على دعمهم

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق

ما زال المواطنون يشتكون من تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، مع اختفاء بعض الأصناف، والارتفاعات الكبيرة في أسعار أصناف عدة.

وبالرغم من إعلان زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة رسميًا، إلا أن أسعارها في السوق المحلي تتخطى الضعف عن الرسمي، فما هي أسباب تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، وما هي سعر السجائر في الأكشاك والمحال التجارية؟

«فيتو» تجيب عن هذه الأسئلة من خلال قيامها بجولة ميدانية شملت منطقتين المعادي وشبرا الخيمة، حيث سألت فيتو التجار عن سبب تفاوت سعر السجائر في السوق، وهل لم تطبيق الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات بعد الزيادة التي بدأت بإعلان الشركة الشرقية للدخان قائمة أسعار السجائر الجديدة يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، ثم تبعتها باقي الشركات في إعلان سعر السجائر المستوردة بعد الزيادة.

وأكد عدد من التجار أن الشركات ومناديبها، منذ فترة وهم يسلمونهم ما يمثل أقل من 30% من حصصهم المعتادة، ليس فقط التقليل من الكميات هو الوضع الراهن، بل وأيضًا يتم تسليمهم السجائر بأسعار أغلى من السعر الرسمي، إضافة إلى عدم ثبات سعر السجائر، إذ يغير السعر يوميًا.

وأضافوا أن مع تقليل حصص السجائر لأكشاك والمحلات، لجأ البعض إلى تخزين السجائر، ومنهم من استطاع تجميع كميات كبيرة وممارسة احتكار للسلعة، وفرض الأسعار التي يقرها يوميًا.

وأشاروا إلى أنهم يريدون مثل المواطنين أن تتوافر السجائر بأسعارها الرسمية، حيث مع تناسب السعر السلعة مع ظروف المواطنين تدور عجلة التجارة والرزق، لكن مع ارتفاع أسعار السجائر أصبح المواطنون يشترون بكميات أقل، ومنهم من يشتري السجائر فرط، وأصبح أصحاب الأكشاك في احتياج لسيولة نقدية كبيرة حتى يتمكنوا من شراء السجائر وتوفيرها للمواطنين.

أسعار السجائر اليوم في أكشاك ومحال المعادي

وعن أسعار السجائر في أكشاك ومحال المعادي، فجاءت كالتالي:

تراوح سعر سجائر مارلبورو أحمر من 100 إلى 110 جنيهات.

تبدأ أسعار سجائر ميريت من 100 إلى 110 جنيهات.

تتراوح أسعار سجائر lm أحمر / أزرق من 90 إلى 95 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بوكس نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون نحو 50 جنيهًا.

أسعار السجائر في أكشاك ومحال شبرا الخيمة

وعن أسعار السجائر في أكشاك ومحال شبرا الخيمة، فجاءت كالتالي:

تراوح سعر السجائر بوكس من 50 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر السجائر كليوباترا من 50 إلى 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر/ أزرق من 78 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر مارلبورو من 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر ميريت من 110 إلى 115 جنيهًا، لكنها غير متوفرة في عدد من الأكشاك.

بلغ سعر سجائر موندو نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر جراند نحو 35 جنيهًا.