متى تنتهي أزمة السجائر؟ تجار يكشفون لـ«فيتو» أسباب تفاوت الأسعار (صور)

تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، ما زالت هناك مشكلة كبيرة تواجه السوق المصري، في سلعة هامة بالنسبة لفئة المدخنين، حيث تفاوتت أسعار السجائر، ووصلت إلى الضعف مقارنة بالسعر الرسمي، الأمر الذي أزعج «مزاج المصريين» على مدار شهور.



أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

إعلان قائمة أسعار السجائر الجديدة في الأسواق

وانتظر المواطنون لعدة شهور إعلان الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» أسعار السجائر الرسمية الجديدة، مع ضمان وجود الكميات التي تناسب استهلاك المصريين، حيث كانت هناك شكاوى من نقص كميات السجائر في الأسواق المحلية، وأن هذا هو السبب في ارتفاع الأسعار، ليأتي يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري؛ الذي أعلنت فيه قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة.

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الشرقية للدخان تنجح في زيادة حجم إنتاجها

وأكدت إيسترن كومباني وفقًا لتصريحات هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية، مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر.

تراجع أسعار السجائر في السوق الموازية

وأضاف أن ذلك سيسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد نتج عن ذلك تراجع الأسعار بالسوق الموازية، محذرًا من أن الشركة ستلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

التجار يوضحون لـ «فيتو» أسباب تفاوت أسعار السجائر في الأسواق

لكن كان للتجار آراء أخرى بشأن تفاوت أسعار السجائر ونقص واختفاء بعض الأصناف، رصدتها «فيتو» خلال جولات ميدانية على بعض المناطق في القاهرة والجيزة، بين الشوارع الرئيسية والفرعية لرصد حالة الأسواق، وهل تم تطبيق أسعار السجائر الجديدة الرسمية، أم ما هو الوضع الحالي في الأسواق؟

4 أصناف سجائر رئيسية في استهلاك المصريين تعاني من نقص كمياتها في الأسواق

أكد عدد من التجار لـ «فيتو» أن أسعار السجائر الرسمية لم تطبق حتى الآن بالرغم من مرور 6 أيام، وذلك لعدة أسباب منها عدم طرح الشركة الشرقية للدخان لبعض الأصناف، مما أدى إلى شح وندرة أصناف، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أسعار هذه الأصناف منها Lm أحمر، مارلبورو، ميريت، وينستون.

وأضافوا أن ارتفاع أسعار السجائر كان السبب في اضطرار أصحاب الأكشاك إلى بيع العلبة «فرط» أي بالسجارة، وذلك بسبب نقص الكميات.

8 أصناف سجائر متوفرة في الأسواق

وأشاروا إلى أن أصناف السجائر المتوفرة في الأسواق، هي إل إم أبيض، بوكس، سوبر، إل إم أزرق، تارجت أحمر وأزرق، سجائر بين أحمر وأزرق.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

التجار يلقون اللوم على الشركة الشرقية للدخان في نقص كميات السجائر

وأوضحوا أن السبب في ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، هو عدم طرح الشركة الشرقية للدخان للسجائر لفترة قبل إعلانها الأسعار الجديدة، فمنهم من قال إنه تم إعلامهم بأن الشركة إجازة لمدة ١٥ يومًا لذلك لم يتم طرح السجائر في الأسواق، وآخرون قالوا إن الشركة لم تعطهم الحصص المتفق عليها لمدة طويلة.

الشركة الشرقية للدخان لم تستمر في طرح حصص الأكشاك والتجار من السجائر

وأضافوا أنه مع عدم استمرار الشركة الشرقية للدخان في توزيع حصص السجائر؛ اضطر أصحاب الأكشاك والمحال الصغيرة إلى الاعتماد على تجار الجملة الذين أصبحوا المتحكمين في الأسعار، وكل يوم ترتفع أسعار السجائر بصورة مستمرة، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض أصحاب الأكشاك والمحال عن شراء السجائر.

تاجر: «بطلنا نجيب كل أصناف السجاير اشتريت نفسي من الخناق كل يوم»

وقال أحد التجار لـ «فيتو»: « معدناش بنجيب كل أصناف السجاير، بسبب ارتفاعها المستمر لسعر كبير، والمواطنون يعتقدون أننا السبب في الزيادة، فأشتريت نفسي من الخناق كل يوم، واقتصرت على شراء أصناف شعبية والغالي يباع بالفرط».

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في أحياء محافظة الجيزة

وتفاوتت أسعار السجائر في الأكشاك والمحال التجارية الصغيرة، ففي الجيزة، جاءت أسعار السجائر كالتالي:

سجائر وينستون أزرق/ أحمر بسعر ٧٠ جنيهًا.

سجائر مونديال بسعر ٤٥ جنيهًا.

سجائر كليوباترا بسعر ٦٠ جنيهًا.

سجائر سوبر بسعر ٦٠ جنيهًا.

سجائر بوكس بسعر ٥٠ جنيهًا.

سجائر كابتن بلاك أحمر / أزرق بسعر ٥٥ جنيهًا.

سجائر إل أم أحمر بسعر ٨٠ جنيهًا.

سجائر إل أم أزرق بسعر ٧٥ جنيهًا.

سجائر أل أم أبيض بسعر ٦٥ جنيهًا.

سجائر مالبورو أحمر بسعر ١١٠ جنيهات.

سجائر ميريت أصفر / أزرق بسعر ١١٠ جنيهات

سجائر تارجت أزرق بسعر ٥٠ جنيهًا.

سجائر تارجت أحمر بسعر ٥٠ جنيهًا.

سجائر بين أحمر / أزرق بسعر ٥٠ جنيهًا.

سجائر مانشستر سلم بسعر ٤٠ جنيهًا.

سجائر مانشستر بسعر ٥٠ جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في أحياء محافظة القاهرة

وعن أسعار السجائر في أكشاك ومحال في محافظة القاهرة، فجاءت كالتالي:

يتراوح سعر علبة سجائر Lm أزرق من 75 إلى 85 جنيهًا.

يتراوح سعر علبة سجائر Lm أحمر من 85 إلى 100 جنيه، وغير متوفرة في الأسواق.

سعر علبة سجائر تارجيت بـ ٤٥ جنيهًا.

يتراوح سعر علبة سجائر كليوباترا من 45 إلى 50 جنيهًا.

يتراوح سعر علبة سجائر بوكس من 44 إلى 55 جنيهًا.

يتراوح سعر علبة سجائر مارلبورو من 90 إلى 110 جنيهات، وغير متوفرة في الأسواق.

سعر علبة سجائر مارلبورو توت نحو 75 جنيهًا.

يتراوح سعر علبة سجائر ميريت من 90 إلى 100 جنيه.

يتراوح سعر علبة سجائر وينستون من 55 إلى 65 جنيهًا.

الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»

يشار إلى أن الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» جاءت كالتالي:

صنف بوكس عبوة 10 سجائر 20 جنيهًا

كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

كليوباترا- بوكس 27 جنيهًا

بوسطن 27 جنيهًا

بلمونت 27 جنيهًا

كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

مونديال 27 جنيهًا

مونديال سويتش 27 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول بسعر 27 جنيهًا

ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا

فايسروي 42 جنيهًا

بال مال بسعر 42 جنيهًا.

أسعار السجائر الرسمية للجملة بعد الزيادة، فيتو

أسعار المعسل الجديدة بعد تطبيق الزيادة

أما عن أسعار المعسل الجديدة بعد تطبيق الزيادة، فجاءت كالتالي:

سلوم 70، 120، 250، 500 جرام على الترتيب بسعر: 15، 25، 50، 85 جنيهًا.

قص 250 جرامًا بسعر 55 جنيهًا.

أبو نجمة 100، 500، 1000 جرام على الترتيب بسعر: 17، 70، 130 جنيهًا.

وان فور يو 250 جرامًا بسعر 130 جنيهًا.