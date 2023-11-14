بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، ارتفاع أسعار منتجاتها من السجائر بزيادة اعتبارًا من غد الأربعاء 15 نوفمبر 2023، ويأتي ذلك في ضوء تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

قائمة الأسعار الجديدة للسجائر

وتنشر فيتو قائمة الأسعار الجديدة للسجائر المنتجة لشركة المنصور الدولية للتوزيع، عقب الزيادة التي أقرتها الشركة، بعد صدور القانون 177 لسنة 2023، بشأن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث جاءت كالتالي:

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-سجل سعر عبوة دافيدوف بأنواعه 74 جنيهًا بدلًا من 64 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة ايفولف بأنواعه 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة تايم بأنواعه 38 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة سيلكت 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة تارجت بأنواعه 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.

-سجل سعر عبوة مانشيستر 37 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.