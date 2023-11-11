السبت 11 نوفمبر 2023
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اقتصاد

صعود أم هبوط، خبير يوضح مصير الذهب بعد مد فترة الإعفاء الجمركي

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

يتساءل جميع الناس، عن مستقبل أسعار الذهب بالسوق المصري، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج حتى مايو من العام القادم، حيث يعد الذهب الملاذ الآمن للمدخرين للحفاظ على قيمة أموالهم من خطر التضخم، والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة خلال الفترة الحالية.


نتائج إيجابية لهذا القرار

وأوضح الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج، يسهم في ضبط أسعار الذهب بجميع أعيرته في السوق المصري مرة أخرى وعودته لسعره العادل.

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الدكتور صلاح فهمي، فيتو 


ضبط أسعار الذهب وزيادة المعروض منه

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إنه يترتب على هذا القرار زيادة المعروض من المعدن الأصفر، ليتماشى مع الطلب عليه، وكبح وتيرة الصعود التي نشهدها في أسعاره.

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أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

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قرارات مجلس الوزراء، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية 6 أشهر إضافية


محاربة عمليات الاحتكار

وأشار فهمي، أن هذا القرار يتسم بالمرونة، فبعد تطبيقه وتحقيق نتائج إيجابية في سوق الذهب المصري، تم مد العمل به لفترة أخرى، مؤكدًا أنه يساعد في محاربة محاولات الاحتكار من جانب التجار وعودة التوازن مرة لسوق الذهب المصري، للوصول إلى السعر العادل له.


وكان مجلس الوزراء المصري، وافق على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو من العام القادم 2024.

وتم تطبيق الإعفاء الجمركي على الذهب فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، بأشكاله المختلفة سواء نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات، وأجزائها من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مكسوة أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية من خلال الركاب القادمين من خارج البلاد.

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