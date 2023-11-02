الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الرقابة المالية تحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، فيتو

 أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2023 بشأن الحظر على شركات التأمين، القيام باستلام أي أموال من الحسابات البنكية الخاصة للوسطاء نيابة عن العملاء، وذلك لإحكام الرقابة وتعزيز الضوابط المنظمة لتعامل شركات التأمين مع الوسطاء بما يضمن توازن حقوق المتعاملين وتوفير الوسائل والنظم التي تعزز من كفاءة الأسواق، وكذا حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.

Advertisements

 

حساب رسوم الوثائق أو الأقساط

 يقضي الكتاب الدوري بضرورة التزام شركات التأمين بأن يتم استلام أي مبالغ نقدية تحت حساب رسوم الوثائق أو الأقساط من وسطاء التأمين في حدود المبالغ المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم (18) لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1776) لسنة 2020، وذلك بموجب الإيصالات المعتمدة من الشركة والتي تسلمها الوسيط الإنتاجي كعهدة شخصية، مع التأكد من وجود صورة الإيصال الموقع من العميل بما يفيد استلامه الأصل، وبالنسبة لوسطاء التأمين الحر أو شركات الوساطة يتم استلام المبالغ النقدية من خلال  دفاتر ايصالات مسلسلة وعلى مطبوعاتهم الخاصة وموقعة منهم وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 بتعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساط التأمين، مع التأكيد على الوسطاء بتوريد تلك المبالغ إلى الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحصيلها.


أكد الكتاب الدوري على ضرورة قيام شركات التأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتاحة الوسائل التي تكفل للعملاء سداد أي مبالغ نقدية بحسابات شركة التأمين بشكل مباشر، وكذا تسليم الوسيط ماكينات دفع خاصة بالشركة، وتوضيح الفروع والحسابات البنكية أو أي وسيلة دفع غير نقدي تخص الشركة، وتوضيح تلك الوسائل للعملاء لاستخدامها عند السداد مباشرة إلى حسابات الشركة.


تضمن الكتاب الدوري التزام شركات التأمين بالتنبيه على العملاء عند إبرام التعاقد معهم، وذلك عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة متفق عليها للمراسلات بينهما، بضرورة استلام إيصال معتمد من الشركة في حال سداد أي مبالغ نقدية منهم الى وسطاء التأمين لصالح الشركة، وكذا توضيح كافة وسائل الدفع التي تقبلها الشركة وطريقة السداد من خلال تلك الوسائل.
 

الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة

رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بمؤتمر "الشركات العائلية..فرص التوسع والاستمرار"

 كما ألزم الكتاب الدوري قيام شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فورا في الحالات التي يقوم فيها وسطاء التأمين بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حسابات شركات التأمين، وذلك لقيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير والإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الهاتف المحمول الهيئة العامة للرقابة المالية الحسابات البنكية الرقابة المالية اللائحة التنفيذية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

مواد متعلقة

رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بمؤتمر "الشركات العائلية..فرص التوسع والاستمرار"

مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

محافظ الإسكندرية يشدد على التصدي لكافة صور التعديات على أملاك الدولة

أسامة قابيل لـ أولياء الأمور: ربوا عيالكم ولا تتركوهم للسوشيال والشوارع

امتيازات جديدة وعقوبات رادعة، النص الكامل لتعديل قانون المسنين  

طريقة عمل مربى التين، أوفر من الجاهزة

من القاهرة، رسائل قادة دول جوار السودان لوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع

تفاصيل تعديل قانون قمع التدليس والغش بعد إحالته للجان النوعية المختصة بالبرلمان

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

رئيس وزراء هولندا يوجه الشكر للسيسي لإجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة

Advertisements

منوعات

المزيد

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي في المنام أفعل هذه الأمور

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية