الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

تفاوت أسعار السجائر من منطقة لأخرى.. تجار يوضحون أسباب عدم تطبيق الأسعار الرسمية في الأسواق.. وهذا سعر البيع في المحال

تفاوت أسعار السجائر
تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

 أسعار السجائر في الأسواق، بالرغم من مرور 4 أيام على إعلان الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 نوفمبر 2023، مؤكدة أنه لا يوجد نقص في كميات السجائر المطروحة في الأسواق، إلا أن أسعار السجائر مازالت مرتفعة في المحال التجارية والأكشاك.

 

رصد مدى تطبيق الأكشاك والمحال التجارية لأسعار الجديدة المعلنة للسجائر

 ففي جولة ميدانية قامت بها «فيتو» لرصد مدى تطبيق الأكشاك والمحال التجارية لأسعار الجديدة المعلنة للسجائر، والتأكد من تراجع الأسعار بعد زيادات غير رسمية ومتفاوتة في  سعر السجائر على مدار شهور.

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أسعار السجائر بعد الزيادة، فيتو

لا يوجد تطبيق لأسعار السجائر الجديدة حتى الآن

وأكد عدد من التجار خلال الجولة، أنه لا يوجد تطبيق لأسعار السجائر الجديدة حتى الآن، وأنهم اشتروا السجائر مرتفعة الثمن، وبأسعار متفاوتة من مكان إلى أخر، حيث تباع السجائر بأسعار متفاوتة من محل جملة إلى آخر.

تاجر لـ «فيتو»: اشتريت 40 قاروصة سجائر متنوعة بسعر 23400 جنيه

 «البينة على من ادعى» كانت الجملة التي رددها صاحب محل تجاري، حيث قال: « البينة على من ادعى، سمعنا عن أسعار السجائر الجديدة لكنها لم تطبق حتى الآن، والدليل أننا نحن التجار لسنا المسئولون على تفاوت سعر السجائر، هذه هي الفاتورة التي اشتريت بها 40 قاروصة سجائر متنوعة، دفعت فيها مبلغ 23400 جنيه وذلك يوم السبت 11 نوفمبر الجاري ».

 

 التجارة عملها قائم على شراء السلع من الجملة ووضع هامش ربح ولسنا مصدر السعر

وتابع: «  نحن مظلومون ودائمًا يشار لنا بأننا جشعون والسبب في رفع الأسعار، بالرغم من أننا لسنا مصدر المنتج أو تحديد السعر، التجارة عملها قائم على شراء السلع من محال الجملة والتوزيع، ثم وضع هامش ربح على السعر الذي اشتريته به، وهناك سلع مسعرة وعليه هامش الربح فيها محدد».

 

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

 

انخفاض أسعار السلع في مصلحة التاجر قبل المواطنين

 وأضاف: نحن نتمنى وفي صالحنا انخفاض أسعار السلع وخاصة التي عليها سحب وضرورية للمواطنين، حتى نستطيع تدبير الأموال والسيولة لشراء بضائع جديدة، فمبلغ الـ 23400 جنيه التي دفعتها في 40 قاروصة، بالأسعار المعلنة رسميًا كنت أستطيع دفع أقل من نصفه في شراء نفس العدد، وتوجيه باقي الأموال لشراء بضائع وأصناف أخرى.

 

مضطر لبيع السجائر بسعر مرتفع حتى لا اتعرض لخسارة كبيرة

 واختتم التاجر كلامه قائلًا: أنا مضطر لبيع السجائر بالسعر الذي اشتريته بها وإلا تكون خسارة كبيرة لي، مضيفًا أنه يوجد نقص حاد في كميات بعض الأنواع في السوق، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعارها بهذا الشكل، وأنه على الجهات الرقابية العمل في ضبط الأسواق، ولكن بالتأكد من طرح المنتجات بالأسعار المعلنة، حتى لا يصبح التاجر ضحية في أمر ليس له فيه يد ولا رأي.

 

فاتورة مبيعات السجائر التي حصلت عليها فيتو من التاجر، فيتو

أسعار السجائر جملة وفقًا لفاتورة الشراء 

ووفقًا لفاتورة المشتريات التي حصلت عليها «فيتو» من التاجر، وهي ليست الأسعار الرسمية للسجائر،  جاءت أسعار السجائر جملة في الفاتورة  كالتالي:

قاروصة سجائر وينستون أزرق بسعر 580 جنيهًا.

قاروصة سجائر وينستون أبيض بسعر 560 جنيهًا.

قاروصة سجائر سوفت بسعر 500 جنيه.

قاروصة سجائر بوكس بسعر 500 جنيه.

قاروصة سجائر مونديال أزرق بسعر 400 جنيه.

قاروصة سجائر تارجيت أحمر بسعر 380 جنيهًا.

قاروصة سجائر تارجيت أزرق بسعر 380 جنيهًا.

قاروصة سجائر مارلبورو أحمر بسعر 900 جنيه.

قاروصة سجائر ميريت أصفر بسعر 900 جنيه.

قاروصة أل إم أحمر بسعر 770 جنيهًا.

قاروصة سجائر إلى أم أزرق بسعر 700 جنيه.

قاروصة سجائر سوير بسعر 580 جنيهًا.

أسعار السجائر الجملة المعلنة رسميًا من الشركة الشرقية للدخان، فيتو

أسعار السجائر الجملة المعلنة رسميًا من الشركة الشرقية للدخان

وحسب أسعار السجائر الجملة المعلنة من الشركة فإن سعر القاروصة كالتالي:

يبلغ سعر السجائر البوكس جملة بنحو 19.95 جنيه للعلبة 10 سجائر، أي أن سعر قاروصة السجائر بوكس التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 195 جنيهًا.

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بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

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بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

 يبلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز / سوفت كوين/ بوكس/ سوبر/ بلاك ليبول جملة بنحو 26.75 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر كليوباترا أو ماتوسيان سوبر أومونديال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 267.5 جنيه.

يبلغ سعر سجائر فايسروي/ بال مال  جملة بنحو 41.70 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر فايسروي / بال مال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 417 جنيهًا.

 

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