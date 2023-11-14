الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في الأقصر والمنوفية

المتهم , فيتو
المتهم , فيتو

قررت النيابة العامة حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في الشرقية والأقصر والمنوفية. 

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة. 

 

مديرية أمن الشرقية


ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية.. وبحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).
 

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وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
مديرية أمن الأقصر.

 

ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر "الهيروين، الأفيون، الشابو").

 

مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 عاطلين  "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة – قطعة سلاح أبيض "سكين") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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