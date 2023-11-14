الفوز الأول للمقاصة وخماسية أبوقير أبرز أرقام الجولة الثامنة لدوري المحترفين

دوري المحترفين، شهدت الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ " العديد من الأرقام الجديدة بعد انتهاء الجولة اليوم الثلاثاء.

وجاء فوز أبوقير للأسمدة علي النصر للتعدين بخماسية نظيفة ليسجل أكبر فوز في مسابقة دوري المحترفين بعد مرور الجولة الثامنة.

كما شهدت الجولة، تحقيق مصر المقاصة الفوز الأول له في مسابقة دوري المحترفين علي حساب جمهورية شبين 1-0.

كما تلقي مكادي الخسارة الأولى له هذا الموسم في دوري المحترفين بعد التعادل في 6 مباريات والفوز في مباراة حتى الآن.

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وانتهت 5 مباريات من الجولة الثامنة بالتعادل، فيما انتهت 5 مباريات بتحقيق الفوز لصاحب الأرض، وشهدت الجولة الثامنة إحراز 29 هدفا.

واصل بتروجت صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد إنتهاء مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني “أ” بمشاركة 20 فريقا والتي ينظمها اتحاد الكرة.

وحافظ بتروجت علي قمة جدول ترتيب دوري المحترفين رغم تعادله مع وادي دجلة 1-1 في افتتاح مباريات الجولة وذلك بعد تعادل لافيينا وخسارة غزل المحلة أقرب المنافسين للفريق البترولي.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

1- بتروجيت 16 نقطة

2- لافيينا اف سي 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- حرس الحدود 14 نقطة

5- غزل المحلة 14 نقطة

6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة

7- القناة 12 نقطة

8- بترول أسيوط 12 نقطة

9- وي 11 نقطة

10- طنطا‏ 11 نقطة

11- السكة الحديد 11 نقطة

12- دكرنس 11 نقطة

13- راية 10 نقاط

14- أسوان 10 نقاط

15- مكادي 9 نقاط

16- بروكسي 9 نقاط

17- مصر المقاصة 6 نقاط

18- النجوم 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين

وجاءت نتائج الجولة الثامنة التي إنطلقت الأحد الماضي بمواجهة وادي دجلة ضد بتروجت كالتالي

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين



طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

نتائج الجولة السابعة لدوري المحترفين

النصر للتعدين 2-3 السكة الحديد

دكرنس 3-1 مصر المقاصة

جمهورية شبين 0-0 لافيينا

الاتصالات 1-0 أسوان

مكادي 2-1 أبوقير للأسمدة

حرس الحدود 3-1 بترول أسيوط

بروكسي 1-2 وادي دجلة

النجوم 1-1 راية

غزل المحلة 2-1 القناة

بتروجت 2-1 طنطا

نتائج الجولة السادسة لدوري المحترفين

أسوان 2-0 غزل المحلة

مكادي 1-1 الاتصالات

بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين

مصر المقاصة 1-1 النجوم

أبوقير للأسمدة 1-0 السكة الحديد

راية 1-0 بتروجت

القناة 1-1 حرس الحدود

لافيينا 3-0 دكرنس

وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين

طنطا 4-0 بروكسي

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين



حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين



طنطا ضد السكة الحديد 1-1

القناة ضد دكرنس 2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد بتروجيت 3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة 0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية ضد النصر للتعدين 2-1



نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين



غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا 0-0

نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين



تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبو قير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0



نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين



لافيينا 0-0 السكة الحديد

بروكسي 2-2 القناة

المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس

النجوم 0-0 مكادي

مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة

حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة

طنطا 1-0 راية

جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة

النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط

بتروجيت 2-0 أسوان

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.