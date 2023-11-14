الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يوزع كراسى متحركة على ذوى الهمم

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع 9 كراسى كهربية متحركة على عدد من ذوى الهمم  وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، وإشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات وفى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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ذوى القدرات الخاصة


وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.


وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى.


كما قام محافظ القاهرة بتوزيع 15 حقيبة عِدة مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية تحوى أدوات بدء مشروع تصنيع جلود ( جلود، ألوان، قماش بطانة، مقص ومسطرة، وأقلام تحديد، وكلْة للصق، ولوحة دق تيفلون، ومطرقة خشبية، ومزيتة، وسوست، وإبر) على عدد من المستفيدات من مشروع تمكين الذى يستهدف تقديم مجموعة من التدريبات المجانية للشباب من سن 18 حتي 35 سنة  وان يكونوا حاصلين علي مؤهل متوسط لتأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم على الحرف.
كما يسهم البرنامج فى دعم السيدات وحصولهن على دورات إلكترونية في التسويق الالكتروني لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في المعارض لتسويق منتجاتهم.


كما تفقد محافظ القاهرة عدد من منتجات المستفيدات بالمشروع تشمل مصنوعات جلدية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على توفير فرص عمل للشباب كما تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتستفيد منها الأسر فى رفع مستواها الإقتصادى.


وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات.


شهد الحفل م. حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي،  وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية،  وعدد من قيادات المحافظة.

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