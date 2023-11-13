نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء بالمرور الميداني اليومي لرصد محاولات البناء المخالف

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية لبحث كيفية التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع الائتمان والإصلاح الزراعي والاحياء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين وسعاد حسن مدير مديرية زراعة القاهرة والمهندسة سارة إبراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة جنوبية وكريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة ومديري جمعية حلوان وكفر العلو ومسئولي الزمام ومفتشي حماية الاراضي والإصلاح الزراعي ومديري الاسكان ومسئولي المتغيرات المكانية بحي حلوان والتبين.

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وحدة رصد المتغيرات المكانية

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية الى جانب كافة الاجهزة المعنية لتذليل كافة المعوقات للتصدى لجميع المخالفات بجميع مراحلها بدء من إثبات حالة التعدي والمعاينات واستكمال كافة الإجراءات بالاحياء المعنية حتى رفع كافة الاجراءات التي تم اتخاذها على منظومة المتغيرات المكانية طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وشددت على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد مؤكدة بالتصدي لعدم عودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحضور بتوفير التقارير اللازمة والبيانات الخاصة بحالات التعدي بصورة مفصلة من حيث وصف المخالفة والمعاينة لها والإجراءات التي تم اتخاذها وموقفها الحالي على منظومة المتغيرات لمتابعة التقارير الواردة بصورة مستمرة.