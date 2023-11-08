محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا متفوقا بمراحل التعليم
كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ٦١ طالبا وطالبة من المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، عام، وأزهري، وصناعي، وجامعات) من أبناء دور الرعاية الاجتماعية في الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة وذلك في إطار مبادرة " فرحة أبنائنا بالتفوق".
تكريم المتفوقين
وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل على حرص القيادة السياسية، تقديم كافة سبل الدعم لكل أبنائنا بدور الرعاية.
وطالب محافظ القاهرة كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالاستمرار في بذل الجهد لتوفير فرص الحياة الأفضل لأبنائنا المتفوقين وتقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق كافة طموحاتهم، مؤكدًا سعادته لوجود هذه النماذج التي ضربت أروع الأمثلة لتحدي الظروف والوصول لهذا التفوق الذي يستحق التكريم.
كما ثمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي وكافة العاملين بدور الرعاية والقائمين على الجمعيات الأهلية لما يبذلوه من جهد لتوفير المناخ لإعداد جيل صالح من أبنائنا قادر على خدمة وطنهم مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية هي الداعم والشريك الرئيسي للأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ الخطط التنموية لتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وشهد الحفل حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن بالقاهرة، وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة، ومسئولى التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.
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