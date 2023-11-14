اليوم العالمي للسكري، أطباء يكشفون خطورة مرض السكر.. كيف يسبب فقدان البصر.. ودليل التعامل مع الأطفال المصابين

مرض السكري من الأمراض المزمنة التى تصيب الكبار والأطفال، ويهدد حياة المصابين به بالوفاة في حالة الإصابة بالمضاعفات الخطيرة للسكر، وتحيي دول العالم اليوم في 14 نوفمبر الاحتفال باليوم العالمى لمرض السكر للكشف عن مخاطر السكري وحث المرضي على الالتزام بالعلاج.

ويؤثر مرض السكر على جميع أعضاء الجسم منها الكلى والكبد والعيون بشكل سلبي، ومرض السكر من أكثر الأمراض المنتشرة في مصر بنسبة من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ سواء بالنوع الأول أو الثاني.

أسباب الإصابة بالنوع الأول من السكر

أشار الدكتور محمد عرابي، استشاري أمراض الباطنة والسكر بمستشفيات جامعة القاهرة، إلى أن العوامل المسؤولة عن الإصابة بالنوع الأول من السكر متراكمة وليست نوعا واحدا فقط، وتكون كالآتي:

القابلية الوراثية للإصابة بالسكر، والتي تعني أن المريض لديه بعض العوامل التي تجعل من السهل إصابته بمرض السكر، وقد تؤدي إلى تحفيز الجهاز المناعي ضد البنكرياس والذي يؤدي بدوره إلى عدم إفراز الأنسولين، بينما تقترح نظرية أخري أن الجهاز المناعي يقوم بمهاجمة البنكرياس من تلقاء نفسه لأنه يعتبره جسم غريب.

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وأكد استشاري أمراض الباطنة والسكر بمستشفيات جامعة القاهرة أن العامل الوراثي في النوع الأول من السكر أقل بكثير من العامل الوراثي في النوع الثاني منه.

مرض السكري، فيتو

كيف تلاحظ الأم إصابة طفلها بالسكري

وأوضح استشاري أمراض الباطنة في تصريحات خاصة "لفيتو" أن العامل الرئيسي لملاحظة التغيرات في صحة الأطفال هي الوزن ونموه، فكلما كان الطفل طبيعي لا قلق على الإطلاق.

وأكد أنه إذا بدأ الطفل يقل عن الوزن الطبيعي يجب أن تلاحظ الأم الاختلاف، وأن تتجه إلى الطبيب حيث يكون الأنسولين هو المسؤول عن نمو الطفل وطوله ووزنه، وبالتالي يكون المريض أقل من الطبيعي في الطول وفي الوزن وفي النمو والتي تعد دلالات على بداية الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

وأضاف أنه توجد العديد من العوامل الأخرى التي تشير إلى اصابة الطفل بالسكري، وتكون هذه العوامل كالآتي:

التبول بشكل متكرر والتي تعد أشهر العلامات على الإصابة بالسكري.

الأطفال الذين تخطوا عمر بلل الفراش ولكن يعودوا لذلك مرة أخرى.

أكل الكثير من الحلويات.

شرب الكثير من المياه.

عدم القدرة على القيام بأي مجهود الشعور الدائم بالتعب.

الإصابة بالتهابات المتكررة في مجرى البول أو في الأذن.

الألبان غير المبسترة والبيض النيء للأطفال تسبب الإصابة بالسكري

تتعدد الأطعمة التي تدعم حساسية الأنسولين منها الخضراوات غير النشوية والحبوب الكاملة والحمضيات، وفي الوقت نفسه فإن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة للغاية قد يزيد الأمر سوءً.

وكشف الدكتور محمد عرابي عن وجود بعض الدراسات التي تشير إلى أن بداية دخول بعض الأنواع من الأكل في سن صغير (قبل عمر السنة) قد تؤدي إلى إصابة المريض بالسكري من النوع الأول، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات تذكر أطعمة مثل الألبان غير المبسترة أو البيض الذي لم يطه جيدا.

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وأضاف أن كثيرا من الأطفال لا يستهلكون ما يكفي من المغنيسيوم والكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والتي تعد كلها ضرورية لتنظيم مستويات السكر في الدم لذلك، من المهم للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين تضمين الكثير من الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي.

التعايش مع السكري

وقال الدكتور سيد علي جاد، استشاري أمراض السكر والميتابوليزم، إن التعليم الطبي هو أمر ملقى على عاتق الطبيب المصري في حين أنه في الخارج يوجد أشخاص متخصصون في عملية توعية المريض وأسرته بالأخص بالنسبة للأطفال، مضيفًا ان علاج السكري لا يكون عبارة عن حقنة الأنسولين وينتهي الأمر وإنما يكون على المريض ضبط نمط حياته كله حتي يتعايش مع مرض السكري.

وأوضح استشاري أمراض السكر والميتابوليزم، أنه يجب أن يكون هناك تثقيف طبي مستمر لأهالي الأطفال مرضى السكر وإطلاعهم على كل تفاصيل المرض وجوانبه حتي يستطيعوا التعامل مع جميع المواقف التي من المتوقع أن تقابلهم، وشدد على ضرورة إجابة الأطباء على جميع الاسئلة التي قد يطرحها الطفل أو ذويه وهذا لمنع حدوث أي مضاعفات في المستقبل تؤثر بالسلب في صحة المريض.

الروتين اليومي للأطفال

وقال استشاري أمراض السكر إن التغيير في نظام حياة الأطفال في السنوات الأخيرة إلى التصاقهم المستمر أما أمام شاشات التلفزيون أو الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر والذي أدى إلى انخفاض مستويات الحركة والرياضة بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن انتشار الهواتف المحمولة ليس وحده المسؤول عن تغيير نمط حياة الاطفال وإنما اختلاف الوسائل التي يذهب بها الأطفال إلى المدرسة ايضًا ساهمت في ذلك، مضيفًا إلى انه قديمًا كانت الطريقة الاكثر استخدامًا هي المشي ولكن الان يستخدم معظمهم الاتوبيسات الخاصة لذلك لا يقوم الصغار حتي باقل مجهود والذي يعود على صحتهم العامة بالسلب ويزيد من فرص اصابتهم بالسكري من النوع الثاني.

السكر من النوع الثاني لدى الأطفال

وأكد استشاري أمراض السكر والميتابوليزم "لفيتو" أن السمنة والبدانة تعد السبب الرئيسي للإصابة بالسكر من النوع الثاني، لذلك يجب على الأهالي أو المدرسة العمل على تنظيم الأنشطة الجماعية، مضيفًا انه ان لم يكن هذا متاحًا فيكون المشي هو أقل ما يمكن اتخاذه كتدبير ضد المرض المزمن والذي لا يكلف اموالا او يحتاج إلى مكان مخصص مثل النادي للقيام به.

وأضاف أن القيام بالرياضة مهم جدا سواء في النوادي او مراكز الشباب او حتي بالشارع ايًا كان المكان يجب على الأهالى الحرص على حركة اطفالهم بشكل أو بآخر.

تأثير السكري على العيون

وأضاف زياد الدالي، أستاذ مساعد طب وجراحه العيون بكلية طب جامعة المنصورة ان السكر يؤثر على العيون كأي عضو آخر بالجسم، ويكون ذلك بسبب التغيرات في نسبة السكر بالدم والذي يحدث لأسباب عديدة منها ما هو خفيف مثل اللخبطة في الأكل أو عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي وآخر يكون نتيجة أمراض مزمنة مثل الضغط والكلي والكبد.

وأكد أنه كلما طالت مدة الإصابة بالسكر بدون علاج أو بإهمال من جانب المريض كلما كانت فرصة الإصابة بمضاعفات السكر خطيرة على العين والذي يستوجب المتابعة المستمرة مع كلًا من طبيب السكر وطبيب العيون بالأخص إذت كان الشخص يرتدي نظارة طبية ويعاني من مشاكل في الرؤية قبل أن يصاب بالسكري.

تأثير السكري على العين، فيتو

وأشار استاذ جراحه العيون في تصريحات خاصة "لفيتو" أن مرض السكر لا علاج شافي له ويجب التأقلم معه ومن ضمن العادات التي يجب أن يعتادها المريض هو المتابعة الدورية للسكر ومضاعفاته ليستطيع السيطرة عليها في مرحلة مبكرة، وفي العين بالتحديد لأنه توجد مرحلة اذا وصل إليها المريض لا يمكن علاج هذه المضاعفات والتي تسبب اعتام العين وفي النهاية فقدان البصر.

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الأكل السريع وانسداد شرايين القلب

وأوضح أنه من المهم نشر الوعي وثقافة محاربة السمنة في المجتمع بالاخص لدي الأطفال، فيجب الانتباه للنظام الغذائي أن يكون صحي والابتعاد تماما عن الاطعمة السريعة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات التي تضر الجسم باكمله، مؤكدًا أنه يتسبب حاليًا في إصابة العديد من الشباب في سن ال٢٠ بانسداد في شرايين القلب والذي كان من المستحيل أن نراه من قبل.

أحدث التقنيات لعلاج مرضى السكر

وكشفت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة، أن أحد أهم البرامج التي تشغل عقول أطباء الباطنة والسكر حاليًّا هي العلاقة الوطيدة بين أمراض السكر والسمنة بالقلب والكلى والكبد وتأثيرها المحوري في بعضهم.

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وأضافت أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة أن هذه العلاقة برغم عدم حداثتها ولكن طرق علاجها تعتبر جديدة حيث لم يعد يهتم الطبيب بعلاج مرض واحد على حدة وإنما يتم علاج المريض من كل الجوانب سواء كانت مشاكل قلب أو كبد أو سمنة عند الشخص، فيتم وصف مجموعة أدوية في آن واحد حتى لا يتم إهمال جانب على حساب الآخر.

البنكرياس الصناعي

وأشارت أستاذ أمراض الباطنة إلى التكنولوجيا الحديثة في مجال السكر ومن أبرز هذه العلاجات الجديدة هي تكنولوجيا الحقن والتي توفر على المريض عدد “الشكات”.

علاج مرض السكر، فيتو

وأوضحت أنه يتم تركيب جهازين للمريض والذي يساعده أحدهم في حقن الأنسولين بصفة مستمرة بالإضافة إلى الجهاز الآخر التي تقوم بقراءة وتحليل مستوى الأنسولين في الجسم بشكل مستمر، وبهذا الشكل لا يتم وصف جرعات عامة طبقًا لتحليل المريض في وقت محدد من اليوم وإنما يحصل على القدر الذي يحتاجه جسمه فقط من خلال هذا الجهاز ليشكل هذان الجهازين معا أقرب شيء توصل له العلم حاليًّا للبنكرياس الصناعي.

وأوضحت أستاذ أمراض الباطنة أن هذا الجهاز موجود ويتم استخدامه بالخارج بالفعل، ولكن بسبب ارتفاع أسعاره من الصعب ان يحصل عليه المريض المصري مطالبة بضرورة توفيره بأسعار مناسبه داخل مصر.

تاريخ الأنسولين والسكري

وكشف الدكتور محمد عرابي استاذ امراض السكر، عن التطور الذي شهده علاج مرض السكري في الآونة الأخيرة، حيث قال إنه تم اكتشاف الأنسولين سنة ١٩٢٩م، وقبل هذا التاريخ كان المريض يعيش بحد أقصي إلى ثلاث أشهر وهذه المدة يقضيها في عذاب وألم مستمر.

ولفت إلى أن هذه المدة كان يقضيها المريض بدون أي أكل أو شرب ولكن بعد اكتشاف الأنسولين تغيرت نظرة العالم إلى النوع الأول من السكر حيث أصبح المريض يعيش حياة طبيعية بدون أي معوقات ليستطيع الأطباء حاليًا السيطرة على الاعراض والمضاعفات، برغم عدم الوصول للعلاج النهائي للمرض بعض.