السبت 11 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

هل يسبب مرض السكر فقدان البصر، طبيب يجيب

تأثير السكري على
تأثير السكري على العين، فيتو

يؤثر مرض السكر على جميع أعضاء الجسم منها الكلى والكبد والعيون بشكل سلبي، ومرض السكر من اكثر الأمراض المنتشرة في مصر بنسبة من ٢٠٪ الى ٢٥٪ سواء بالنوع الاول أو الثاني.

وقال الدكتور زياد الدالي، استاذ مساعد طب وجراحه العيون بكلية طب جامعة المنصورة ان أرقام مرض السكري في مصر يجب ان يقف عندها المرضي والأطباء على حد سواء وهذا لخطورة المشكلة التي تواجهها البلاد حاليًا والمضاعفات التي تقع على الجسم بأكمله.

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مرض السكري، فيتو

تأثير السكري على العيون

واضاف طبيب العيون ان السكر يؤثر على العيون كأي عضو اخر بالجسم، ويكون ذلك بسبب التغيرات في نسبة السكر بالدم والذي يحدث لاسباب عديدة منها ما هو خفيف مثل اللخبطة في الأكل او عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي واخر يكون نتيجة امراض مزمنة مثل الضغط والكلي والكبد.

وأكد أنه كلما طالت مدة الاصابة بالسكر بدون علاج او بإهمال من جانب المريض كلما كانت فرصة الاصابة بمضاعفات السكر خطيرة على العين والذي يستوجب المتابعة المستمرة مع كلًا من طبيب السكر وطبيب العيون بالاخص اذا كان الشخص يرتدي نظارة طبية ويعاني من مشاكل في الرؤية قبل ان يصاب بالسكري.

وأشار استاذ جراحه العيون في تصريحات خاصة "لفيتو" ان مرض السكر لا علاج شافي له ويجب التاقلم معه ومن ضمن العادات التي يجب ان يعتادها المريض هو المتابعة الدورية للسكر ومضاعفاته ليستطيع السيطرة عليها في مرحلة مبكرة، وفي العين بالتحديد لأنه توجد مرحلة اذا وصل إليها المريض لا يمكن علاج هذه المضاعفات والتي تسبب اعتام العين وفي النهاية فقدان البصر.

المياه البيضاء 

ويؤثر السكر على جميع طبقات العين ولكن اكثرهم انتشارًا هي المياه البيضاء بصورة مبكرة واعتلال الشبكي السكري.

المياه البيضاء، فيتو

وقال أن المياه البيضاء بصورة مبكرة تشكل خطرًا على المريض الذي اذا اصيب بالسكر في العشرينات على سبيل المثال تظهر الأعراض في بداية الأربعينات والذي يعد من غير المعتاد ان تظهر في هذا السن ففي العادة تكون بالستينات.

الاعتلال الشبكي السكري

واضاف ان التأثير الجانبي للسكر الذي يعد الأخطر على العين هو الاعتلال الشبكي السكري، حيث يتم تقسيمه لمرحلتين واحده مبكرة واخري متاخرة.

تعد الشبكية هي الجزء المسؤول بالعين على التقاط الصورة ونقلها الى المخ عن طريق عصب العين، فاذا اعتبرنا العبن عبارة عن كاميرا للتبسيط فإن الشبكية هي الفيلم الذي تلتقط عليه الصور.

وأشار ان المرحلة المبكرة من الممكن الا تظهر بها أعراض وقد تستمر لفترات طويلة لكن بداية حدوث المشاكل بها يقوم المريض بتناول العلاج الموصوف له، ولحسن الحظ لقد توصل العلم للعديد من العلاجات الحديثة التي تساعد ليس فقط بالحفاظ على مستوي الرؤية وانما تحسينها كذلك ويتم اعادتها للوضع الطبيعي ولكن بشرط طبعًا وهو ان يتم علاجه في المراحل المبكرة.

ويؤثر السكر في المراحل المتأخرة على الشبكية والذي من الممكن ان يتسبب في نزيف وتليفات الشبكية والانفصال السبكي والتي يكون بها الدور للجراحة اكثر من العلاجات العادية والحقن حيث تكون الحالة متطورة للغاية في هذه المرحلة وتكون المشكلة الرئيسية في وصول المريض لهذه المراحل هي استعادة النظر مرة اخري حيث لا تكون النتيجة مرضية للمريض او الطبيب الذي يأمل أن يصل إلى مستوي جيد من النظر.

ويمكن ان يتم انقاذ المريض في المراحل المبكرة عن طريق الانتظام في العلاج ووجبات غذائية مناسبة للحفاظ على مستويات السكر في مستوياته الطبيعية وممارسة الرياضة بشكل مستمر والمتابعة الدورية لدي كلا من طبيب السكر والعيون.

الاعتلال الشبكي السكري، فيتو

الأعراض التي قد يرها المريض في المرحلة المبكرة

زغللة بسيطة على غير المعتاد.

صعوبة في الرؤية.

عدم وضوح الألوان كالسابق.

او وجود نقط سوداء بسيطة بمجال الرؤية.

أعراض المرحلة المتقدمة بالشبكية السكرية

ظهور بقع حمراء امام العين

فقدان شديد في الرؤية

انخفاض مستوى الرؤية بشكل مفاجئ مرة واحدة

سواء ظهرت الاعراض المبكرة او المتأخرة يجب زيارة طبيب العيون بشكل سريع

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