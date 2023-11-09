الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توقيع الكشف المجانى لمرضى السكرى بالمعهد القومي بدمنهور الثلاثاء المقبل

اليوم العالمي لمرضي
اليوم العالمي لمرضي السكري ١٤ نوفمبر

 أكد الدكتور وائل الضوي - مدير عام المعهد الطبى القومى بدمنهور،انه سيتم توقيع الكشف المجانى لمرضى السكرى، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة مجانا، كما سيتم الكشف فى تخصصات " السكرى والباطنة، الكلى الأعصاب ، جراحة الأوعية والقدم السكرى، العيون" وذلك يوم الثلاثاء القادم بالعيادة الخارجية بالمعهد الطبى القومى بدمنهور. 

ويأتي ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكرى، 14 نوفمبر الجاري، الذي يهدف إلى تعزيز الوعى الصحى لمرضى السكر، والكشف المبكر، والتوعية بالمرض، والوقاية من مضاعفاته وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع -  نائب محافظ البحيرة،و الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

Advertisements

وأشارت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكرى اليوم العالمي دمنهور البحيرة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

الأهلي يستعيد صلاح محسن أمام الجونة

سرايا القدس تعلن قصف حشد لآليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

أستاذ بجامعة هارفارد يطالب بوقف تدريس التاريخ في المدارس العربية لسبب مثير

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

يجري في 7 سباقات في 7 أيام في 7 مدن، من أجل زميله

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 9-11-2023

استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية