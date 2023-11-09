توقيع الكشف المجانى لمرضى السكرى بالمعهد القومي بدمنهور الثلاثاء المقبل

أكد الدكتور وائل الضوي - مدير عام المعهد الطبى القومى بدمنهور،انه سيتم توقيع الكشف المجانى لمرضى السكرى، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة مجانا، كما سيتم الكشف فى تخصصات " السكرى والباطنة، الكلى الأعصاب ، جراحة الأوعية والقدم السكرى، العيون" وذلك يوم الثلاثاء القادم بالعيادة الخارجية بالمعهد الطبى القومى بدمنهور.

ويأتي ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكرى، 14 نوفمبر الجاري، الذي يهدف إلى تعزيز الوعى الصحى لمرضى السكر، والكشف المبكر، والتوعية بالمرض، والوقاية من مضاعفاته وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،و الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

Advertisements

وأشارت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.