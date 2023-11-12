الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

لمرضى السكر، احذر هذه العادة تمنع وصول الدم للقدمين وتهدد بالبتر

وضع قدم على قدم يمنع
وضع قدم على قدم يمنع وصول الدم للقدمين،فيتو

القدم السكري من المشكلات الصحية التي تواجه مرضى السكر وتهدد حياة مريض السكر بالبتر.


ووجه الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض الغير سارية بوزارة الصحة نصائح لمرضى السكر للحماية من القدم السكري.

مشاكل القدم السكري


وأشار إلي أنه ٩٠% من مشاكل القدم السكري يمكن تفاديها في حالة اتباع طرق الوقاية لافتا إلي أنه بحسب إحصائيات الاتحاد الفيدرالي للسكر يوجد كل ٣٠ ثانية حالة بتر للقدم لمريض السكر عالميا.

 

نصائح للحماية من بتر القدمين 

 

وتضمنت أهم النصائح: 

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１- ضبط معدل السكر في الدم ومنع ارتفاعه 
２- فحص القدمين باستمرار لاكتشاف أي تغيرات فيها سواء تغيير اللون أو بها تغيير في لون الجلد أو تقرحات أو تغيرات في الجلد
３- ارتداء حذاء مريح القدمين وحتى لا يسبب ضغط على القدمين فلا يجب أن يكون الحذاء ضيقا للغاية أو واسعا. 


４- الحرص على ارتداء نوعية شراب جيدة 


５- قص الأظافر باستمرار بشكل مستقيم

 
６- تجنب التدخين لتجنب مشكلات القدم، السكري


７- لا يجب على مريض السكر الجلوس ووضع قدم على أخرى لأنه بذلك يمنع تدفق الدم للقدمين ويهدد بالبتر.


８- تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وخفض الوزن وتناول الأدوية بانتظام يحمي من مشاكل القدم السكري 
 

مرض السكر 

تحاليل مهمة للكشف عن مرض السكر

من جانب آخر كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر  المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول 
 ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.

طرق الوقاية من مرض السكر 

وأشارت وزارة الصحة إلى طرق للوقاية من مرض السكر منها:

١- الحفاظ على وزن صحي.
٢- تجنب تعاطي التبغ. 
٣- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع. 


٤- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.

أهم أعراض مرض السكر

 

وتشمل أهم أعراض مرض السكر:
١- شدة العطش.

٢- الشعور المستمر بالجوع.

٣- فقدان الوزن.

٤- الإجهاد.

٥-عدم وضوح الرؤية.

٦- اضطراب البصر.

٧- عدم التئام الجروح.

٨- ألم وتنميل في الأطراف.

٩- حرارة في القدمين.

١٠- كثرة التبول.

 

 

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