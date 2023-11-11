متى تحدث غيبوبة السكر، وما هي الإسعافات الأولية إذا أصيب أحد قريب منك بها؟

الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري هي حالة طارئة تهدد الحياة ويمكن أن تحدث بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاضها بشدة وأي شخص لا يستجيب أو في غيبوبة يحتاج إلى رعاية طبية فورية.

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ما هي الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري؟

الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري هي أحد المضاعفات التي تهدد الحياة والتي يمكن أن تنجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر وتعد حالة طويلة وعميقة من فقدان الوعي وفي العادة لا يستجيب الأشخاص بالغيبوبة ولكنهم ما زالوا على قيد الحياة.

غيبوبة السكر، فيتو

يمكن أن تؤدي ثلاثة مضاعفات لمرض السكري إلى الدخول في غيبوبة، بما في ذلك:

حالة فرط سكر الدم فرط الأسمولية (HHS).

الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري (DKA).

انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم).

يحتاج الشخص المصاب بغيبوبة مرتبطة بمرض السكري إلى رعاية طبية فورية.

حالة فرط سكر الدم

تعد حالة فرط سكر الدم المفرط الأسمولية (HHS) من المضاعفات التي تهدد الحياة لمرض السكري - وبشكل رئيسي مرض السكري من النوع الثاني، ويحدث التهاب الكبد الوبائي (HHS) عندما تكون مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم مرتفعة جدًا لفترة طويلة، مما يؤدي إلى الجفاف الشديد والارتباك وعادة ما تكون مستويات السكر في الدم أكثر من 600 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وإذا لم يحصل المريض على علاج لـ HHS في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى غيبوبة.

الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري

يعد الحماض الكيتوني المرتبط بمرض السكري (DKA) من المضاعفات التي تهدد الحياة وتؤثر بشكل رئيسي على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أو الذين لم يتم تشخيصهم. ولكنه يؤثر أحيانًا على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أيضًا.

يحدث الحماض الكيتوني السكري (DKA) عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الأنسولين (الطبيعي أو الاصطناعي)، ويحتاج الجسم إلى الأنسولين لجعل الجلوكوز الموجود في الدم يدخل إلى الخلاية، حيث يتم استخدامه كوقود للطاقة وإذا لم يكن هناك أنسولين أو لم يكن هناك ما يكفي من الأنسولين، يبدأ الجسم في تكسير الدهون في الجسم للحصول على الطاقة بدلًا من ذلك ليطلق الكيتونات في مجرى الدم.

وبالنسبة لشخص مصاب بالسكري، تؤدي الكمية العالية من الكيتونات إلى جعل دمه حمضيًا وإذا لم تحصل على علاج لحماض الكيتوني السكري في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى غيبوبة.

الشخص الذي لديه DKA عادة ما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من 250 ملغم / ديسيلتر لكن الأسباب الرئيسية للحماض الكيتوني السكري هي نقص الأنسولين والكيتونات، وليس فقط ارتفاع نسبة السكر في الدم ويمكن أن يكون لدى مرضى السكري نسبة سكر في الدم تزيد عن 250 ملغم/ديسيلتر ولا يعانون من الحماض الكيتوني السكري.

انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم

يحدث نقص السكر في الدم الشديد عندما يكون مستوى السكر في الدم أقل من 40 ملغم / ديسيلتر والذي يهدد الحياة.

الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة بالجسم والعقل، وعندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم منخفضًا، لا يمكن للجسم أن يعمل بشكل صحيح، وإذا انخفض مستوى السكر في الدم بشكل منخفض جدًا (مثل أقل من 40 ملجم/ديسيلتر)، فمن المحتمل ان لا يتمكن الشخص من أداء الوظائف اليومية بسبب التغيرات الجسدية والعقلية التي تحدث، ويمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم الشديد لفترة طويلة والذي لا يتم علاجه في الوقت المناسب إلى الدخول في غيبوبة.

وتؤثر معظم حالات نقص السكر في الدم الشديد على مرضى السكري الذين يتناولون الأنسولين أو بعض أدوية السكري عن طريق الفم، مثل السلفونيل يوريا.

السكر، فيتو

ما هي أعراض الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري؟

وتشمل الأعراض الثلاثة الرئيسية للغيبوبة ما يلي:

فقدان الوعي: هذا يشبه النوم العميق، ومن المستحيل إيقاظك.

عدم استجابة العين: هذا يعني أن عينيك تظل مغلقة، وأن الشخص الذي يفتح عينك لا يتسبب في رد فعل، وقد يكون لعينيك بعض الاستجابات المنعكسة، مثل التفاعل مع الضوء.

قلة الاستجابة الحركية (الحركة): هذا يعني أنك لا تتحرك بوعي، ولكن ربما لا يزال لديك بعض الاستجابات المنعكسة.

تشمل الأعراض الشديدة لـ DKA التي يمكن أن تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بالسكري ما يلي:

استفراغ وغثيان.

وجع بطن.

التنفس السريع والعميق بوتيرة ثابتة (تنفس كوسماول).

رائحة الفم برائحة الفواكه.

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف.

الشعور بالارتباك أو الارتباك.

انخفاض اليقظة.

وتشمل أعراض HHS التي يمكن أن تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بالسكري ما يلي:

التغيرات العقلية، مثل الارتباك أو الهذيان أو الهلوسة.

فقدان الوعي.

جفاف الفم والعطش الشديد (العطاش).

كثرة التبول.

عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية.

الضعف أو الشلل الذي قد يكون أسوأ في أحد جانبي الجسم.

وتشمل أعراض الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم التي يمكن أن تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بالسكري ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

كلام غير واضح.

صعوبة التنسيق.

يجري مشوشا.

النوبات.

الإسعافات الأولية للغيبوبة المرتبطة بمرض السكري

إذا دخل شخص قريب منك في غيبوبة مرتبطة بمرض السكري، فاتبع خطوات الإسعافات الأولية التالية:

اتصل فورًا بالرقم برقم خدمات الطوارئ.

ولا تعطوهم أي شيء ليأكلوا أو يشربوا فقد يختنقوا.

اقلبهم على جانبهم حتى لا يعيق أي شيء تنفسهم (مثل البصق أو القيء).

ما هي عوامل الخطر للغيبوبة المرتبطة بمرض السكري؟

أي شخص مصاب بداء السكري — أو مرض السكري غير المشخص — معرض لخطر الإصابة بالغيبوبة المرتبطة بالسكري ولكن المخاطر المتزايدة لأسباب محددة تعتمد على نوع مرض السكري:

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول لديهم فرصة أكبر للدخول في غيبوبة مرتبطة بالسكري بسبب الحماض الكيتوني السكري أو الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم، وذلك لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول يحتاجون دائمًا إلى الأنسولين ولديهم نطاق أوسع في مستويات الجلوكوز في الدم مقارنة بالأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

السكري، فيتو

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لديهم فرصة أكبر للدخول في غيبوبة مرتبطة بالسكري من HHS مقارنة بالحماض الكيتوني السكري أو الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم.

تشمل العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر إصابتك ما يلي:

مرض.

جراحة.

صدمة.

مشاكل في توصيل الأنسولين.

نسيان/تخطي جرعة واحدة أو أكثر من الأنسولين أو تناول كمية كبيرة من الأنسولين.

عدم التحكم في مرض السكري، مثل عدم معرفة مستويات السكر في الدم يومًا بعد يوم أو عدم تناول الدواء بانتظام.

عدم الوعي بنقص السكر في الدم (عدم الشعور بأعراض نموذجية لانخفاض نسبة السكر في الدم الخفيف إلى المتوسط).

شرب الكحول.

استعمال مواد.