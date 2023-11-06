الإثنين 06 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طبيب يحذر من الألبان غير المبسترة والبيض النيء للأطفال: تسبب الإصابة بالسكري

مرض السكري، فيتو
مرض السكري، فيتو

تتعدد الأطعمة التي تدعم حساسية الأنسولين منها الخضراوات غير النشوية والحبوب الكاملة والحمضيات، وفي الوقت نفسه فإن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة للغاية قد يزيد الأمر سوءًا.

 

ويمكن أن تؤثر بعض عادات النظام الغذائي ونمط الحياة على المخاطر المرتبطة بمقاومة الأنسولين، يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة أو الحد منها إلى تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل مقاومة الأنسولين، وتقليل خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني.

 

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مرض السكري، فيتو

وكشف الدكتور محمد عرابي، استشاري  أمراض الباطنة والسكر بمستشفيات جامعة القاهرة، وجود بعض الدراسات التي تشير إلى أن بداية دخول بعض الأنواع من الأكل في سن صغير (قبل عمر السنة) قد تؤدي إلى إصابة المريض بالسكري من النوع الأول، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات تذكر أطعمة مثل الألبان غير المبسترة أو البيض الذي لم يطه جيدا.

 

وأضاف أن كثيرا من الأطفال لا يستهلكون ما يكفي من المغنيسيوم والكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والتي تعد كلها ضرورية لتنظيم مستويات السكر في الدم لذلك، من المهم للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين تضمين الكثير من الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي.

 

تأثير الطعام على مستويات الأنسولين

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين لا يحتاجون إلى استبعاد أي أطعمة من نظامهم الغذائي، فمن المهم فهم كيفية تأثير بعض الأطعمة على مستويات السكر في الدم.

 

وتدعم الأطعمة التالية حساسية الأنسولين وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل عام:

الخضار غير النشوية، مثل البروكلي، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والطماطم، والفلفل

الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والليمون الحامض

الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك الفول والعدس والمكسرات والبذور

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والشعير

الأطعمة الغنية بالبروتين، بما في ذلك اللحوم الخالية من الدهون والأسماك وفول الصويا والبقوليات والمكسرات

الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل السلمون والسردين والرنجة

الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل التوت

الشاي غير المحلى

الزبادي غير المحلى

 

الاطعمة التي يجب تجنبها

كما أن  بعض الأطعمة أكثر عرضة لرفع نسبة السكر في الدم، فيمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف أو الكربوهيدرات بانتظام إلى زيادة قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الأنسولين.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى ارتفاع كميات الأنسولين في الدم مما قد يجعل الخلايا أكثر مقاومة لتأثيرات الأنسولين.

مرض السكري، فيتو

وعندما يحدث هذا، يبقى الجلوكوز في الدم، مما يساهم في المخاوف الصحية التي تصاحب ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار، مثل تلف الكلى أو الأطراف.

قد يساعد الحد من الأطعمة التالية في اعتدال مستويات السكر في الدم:

المشروبات المحلاة، بما في ذلك عصائر الفاكهة والصودا ومشروبات النافورة

الوجبات الخفيفة عالية المعالجة والوجبات الجاهزة والأطعمة المعبأة

الحلويات السكرية مثل الكعك والآيس كريم وألواح الشوكولاتة

الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة والأطعمة التي تحتوي على الدقيق، والتي تحتوي على نسبة أقل من الألياف مقارنة بالحبوب الكاملة

الأطعمة المقلية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بما في ذلك الشوكولاتة والزبدة واللحوم الحمراء.

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