أعراض الإصابة بمرض السكر عند الأطفال

الإصابة بـ مرض السكر من النوع الأول تظهر بين الأطفال والمراهقين وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة السكر من النوع الثاني في الآونة الأخيرة، نظرًا لانتشار أسلوب الحياة غير الصحي الذي يحفز على الإصابة بذلك النوع.

ويطرح العديد من أولياء الأمور أسئلة مختلفة عن الفرق بين النوعين من مرض السكر وكيف تلاحظ الأمهات إصابة أطفالهن بالمرض.

مرض السكري، فيتو

وقال الدكتور محمد عرابي، استشاري أمراض الباطنة والسكر بمستشفيات جامعة القاهرة، إن معنى الإصابة بالسكر هو أن الجسم لا يستطيع التعامل مع السكر الموجود في بالدم والتي تنتج بسبب مشكلتين رئيسيتين.

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الفرق بين النوع الأول والثاني من السكري

وأوضح أن المشكلة الأولي تكمن في البنكرياس والذي يُعرف بـ السكر من النوع الأول وبه لا يستطيع العضو إفراز الكمية الكافية من الأنسولين التي يحتاجها الجسم لذلك كان يعرف قديمًا بالسكر المعتمد على الأنسولين.

وأضاف أن السكر من النوع الثاني يقوم فيه البنكرياس بإفراز الأنسولين ولكن يوجد في الجسم عدم حساسية لهذا الأنسولين أو ما يعرف "بـ مقاومة الأنسولين" فبالتالي لا يؤدي هذا الأنسولين الوظيفة المطلوبة منه بالكفاءة المطلوبة.

أسباب الإصابة بالنوع الأول من السكر

وأشار إلى أن العوامل المسؤولة عن الإصابة بالنوع الأول من السكر متراكمة وليست نوعا واحدا فقط، وتكون كالآتي:

القابلية الوراثية للإصابة بالسكر، والتي تعني أن المريض لديه بعض العوامل التي تجعل من السهل إصابته بمرض السكر، وقد تؤدي إلى تحفيز الجهاز المناعي ضد البنكرياس والذي يؤدي بدوره إلى عدم إفراز الأنسولين، بينما تقترح نظرية أخري أن الجهاز المناعي يقوم بمهاجمة البنكرياس من تلقاء نفسه لأنه يعتبره جسم غريب.

وأكد أن العامل الوراثي في النوع الأول من السكر أقل بكثير من العامل الوراثي في النوع الثاني منه.

مرض السكري، فيتو

وأضاف أنه يتم إعطاء المريض الأنسولين الذي لا يستطيع الجسم إفرازه في النوع الأول لينمو ويكمل حياته بشكل طبيعي.

كيف تلاحظ الأم إصابة طفلها بالسكري

وأوضح استشاري أمراض الباطنة في تصريحات خاصة "لفيتو" أن العامل الرئيسي لملاحظة التغيرات في صحة الأطفال هي الوزن ونموه، فكلما كان الطفل طبيعي لا قلق على الإطلاق.

موضحًا أنه إذا بدأ الطفل يقل عن الوزن الطبيعي يجب أن تلاحظ الأم الاختلاف، وأن تتجه إلى الطبيب حيث يكون الأنسولين هو المسؤول عن نمو الطفل وطوله ووزنه، فبالتالي يكون المريض أقل من الطبيعي في الطول وفي الوزن وفي النمو والتي تعد دلالات على بداية الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

وأضاف أنه توجد العديد من العوامل الأخرى التي تشير إلى اصابة الطفل بالسكري، وتكون هذه العوامل كالآتي:

التبول بشكل متكرر والتي تعد أشهر العلامات على الإصابة بالسكري.

الأطفال الذين تخطوا عمر بلل الفراش ولكن يعودوا لذلك مرة أخرى.

أكل الكثير من الحلويات.

شرب الكثير من المياه.

عدم القدرة على القيام بأي مجهود الشعور الدائم بالتعب.

الإصابة بالتهابات المتكررة في مجرى البول أو في الأذن.

الوقاية من النوع الأول

وأكد أن الوقاية من النوع الأول تكون عن طريق اتباع روتين سليم في شكل الحياة العام من نظام غذائي وممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة الشخصية بقدر المستطاع.

وأكد أنه غير معروف إذا كانت أسباب الإصابة بالنوع الأول من السكري هي جينية أو وراثية لهذا يكون من الصعب الإجابة على سؤال الوقاية منه لأنه لا يوجد طريق لذلك.

مرض السكري، فيتو

تاريخ الأنسولين والسكري

وكشف عن التطور الذي شهده علاج مرض السكري في الآونة الأخيرة، حيث قال إنه تم اكتشاف الأنسولين سنة ١٩٢٩م، وقبل هذا التاريخ كان المريض يعيش بحد أقصي إلى ثلاث أشهر وهذه المدة يقضيها في عذاب وألم مستمر.

ولفت إلى أن هذه المدة كان يقضيها المريض بدون أي أكل أو شرب ولكن بعد اكتشاف الأنسولين تغيرت نظرة العالم إلى النوع الأول من السكر حيث أصبح المريض يعيش حياة طبيعية بدون أي معوقات ليستطيع الأطباء حاليًا السيطرة على الاعراض والمضاعفات، برغم عدم الوصول للعلاج النهائي للمرض بعض.