الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للسكري، نظام غذائي متوازن للمريض

مرض السكري، فيتو
مرض السكري، فيتو

في اليوم العالمي للسكري، يحتاج مريض السكري أن يحافظ على النظام الغذائي الذي يتبعه، ويلتزم بالأكلات الصحية، ويبتعد عن الإكثار من الكربوهيدرات والسكريات، حتى تظل معدلات السكر في الدم بمعدلاتها الطبيعية، وتجنبا لارتفاع سكر الدم، الأمر الذي يترك أصره على جميع أجزاء الجسم، وتبدأ خلاياه في التلف.

 وأكد الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن النظام الغذائي يلعب دورًا هاما في إدارة مرض السكري، والالتزام بتناول الأطعمة الصحية يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات السكري.

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الأطعمة التي ينصح بها لمرضى السكري

 واستعرض استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، في السطور التالية، أهم ملامح النظام الغذائي الذي يخدم مرضى السكري، ويساعدهم في السيطرة على معدلات السكر في الدم في مستواها الطبيعي.

الخضراوات

تحتوي الخضروات على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وغنية بالألياف الغذائية، مما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء. ومن أفضل الخضروات لمرضى السكري: البروكلي، والكرنب، والقرنبيط، والخضروات الورقية الخضراء، والبصل، والثوم.

 

الفواكه

تحتوي الفواكه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكن لمرضى السكري تناولها باعتدال. ومن أفضل الفواكه لمرضى السكري: التفاح، والبرتقال، والتوت، والبطيخ، والفراولة.

 

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم. ومن أفضل الحبوب الكاملة لمرضى السكري: الأرز البني، والشوفان، والكينوا، والشعير.

 

البقوليات

تحتوي البقوليات على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية، مما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء. ومن أفضل البقوليات لمرضى السكري: الفاصوليا، والبسلة، والعدس.

 

منتجات الألبان قليلة الدسم

تحتوي منتجات الألبان قليلة الدسم على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، مما يساعد على الحفاظ على صحة العظام. ومن أفضل منتجات الألبان قليلة الدسم لمرضى السكري: الحليب، والجبن، واللبن الزبادي.

 

البروتين الخالي من الدهون

يساعد البروتين على الشعور بالشبع والامتلاء، كما أنه يساعد على بناء وإصلاح الأنسجة. ومن أفضل مصادر البروتين الخالي من الدهون لمرضى السكري: الدجاج، والأسماك، والديك الرومي، والبيض، والمكسرات، والبذور.

 

أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكري

المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات السكرية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. ومن أفضل المشروبات لمرضى السكري: الماء، والشاي، والقهوة بدون سكر.

 

السكريات المضافة

يجب تجنب السكريات المضافة في الأطعمة والمشروبات، مثل السكر الأبيض، والسكر البني، وشراب الذرة عالي الفركتوز.

 

الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة المتحولة

يمكن أن تؤدي الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة المتحولة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ومن أفضل مصادر الدهون الصحية لمرضى السكري: زيت الزيتون، وزيت الأفوكادو، والمكسرات، والبذور.

مرض السكر

نصائح لمرضى السكري

 يجب تناول وجبات منتظمة على فترات منتظمة.

يجب قراءة ملصقات الأطعمة بعناية للتأكد من معرفة كمية الكربوهيدرات التي تحتوي عليها.

من المهم التحدث إلى الطبيب أو اختصاصي التغذية حول النظام الغذائي المناسب لمرضى السكري.

 

مثال على وجبة صحية لمريض السكري

الإفطار: بيض مسلوق، وكوب من الحليب قليل الدسم، وكوب من التوت.

الغداء: سلطة مع صدر دجاج مشوي، وكوب من الأرز البني.

العشاء: سمك مشوي مع الخضار.

 

ويمكن تعديل هذه الوجبات حسب الاحتياجات الفردية.

منها السكري وارتفاع ضغط الدم، أسباب الفشل الكلوي

لمرضى السكري، فواكه منخفضة السكريات ولذيذة الطعم

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