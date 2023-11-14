الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

فتح طريقى حلوان -الكريمات والعين السخنة بعد انقشاع الشبورة

فتح طريقى “حلوان
فتح طريقى “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة " بعد انقشاع ا

قررت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريقى  “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة " عقب انقشاع الشبورة المائية.

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كانت الساعات الماضية اغلق الطريقين بسبب الشبورة المائية التي تحجب الرؤية امام قائدى السيارات.

 

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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الادارة العامة للمرور قائدي المركبات العين السخنة الشبورة المائية طريق الكريمات

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