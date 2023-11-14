فتح طريقى حلوان -الكريمات والعين السخنة بعد انقشاع الشبورة
قررت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريقى “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة " عقب انقشاع الشبورة المائية.
كانت الساعات الماضية اغلق الطريقين بسبب الشبورة المائية التي تحجب الرؤية امام قائدى السيارات.
وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
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