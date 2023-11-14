حقق منتخب مصر للجامعات طالبات (الجامعة الأمريكية بالقاهرة) إنجازًا رياضيًّا تاريخيًّا بفوزه بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة ٣X٣ التي أقيمت في مدينة الدوحة بدولة قطر، خلال الفترة من (8-12) نوفمبر الجاري.

منتخب مصر للجامعات طالبات يفوز بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم لكرة السلة بالدوحة

ويأتي ذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية بصفة عامة والجامعية بصفة خاصة

ومن جانبه، هنأ د.أيمن عاشور الفريق على هذا الإنجاز المتميز، الذي يعد الأول من نوعه للرياضة المصرية الجامعية في لعبة كرة السلة، حيث إنه لم يسبق أن تأهل أي فريق مصري للمشاركة في هذه البطولة من قبل، مشيدًا بالأداء المتميز للفريق خلال البطولة، ونجاحه في تحقيق الفوز على العديد من الفرق القوية، مؤكدًا أن هذا يثبت قدرة مصر على المنافسة على أعلى المستويات في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات الجديدة التي تضاف لسجلها الحافل، مشيرًا إلى أن هذا يُعد حافزًا لباقي الفرق المصرية للسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

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منتخب الجامعات

جدير بالذكر، أن منتخب مصر للجامعات طالبات شارك في هذه البطولة تحت إشراف من د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك/ بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وم/ شريف عريان مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وك/ محمد عرفة إدارة النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وجاء تأهل الفريق بعد فوزه بالبطولة الإفريقية القارية والمؤهلة، والتى أقيمت بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا شهر يونيو الماضي، حيث يتأهل لكأس العالم للجامعات أفضل ١٢ فريقًا فقط، وهم أوائل القارات، وأفضل فرق جامعية من التصنيف العالمى للعبة، مثل: مصر (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، بمشاركة اللاعبات (زينة حسام، فريدة حسن، نادين عمر، سلمى أيمن) ومدرب الفريق: (ك/ محمد هشام).

وأوقعت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة لينكولن، جامعة الدوحة)، وفازت طالبات الجامعة الأمريكية بالمباراتين بنتيجة ١٣/١٦ و٩/٢١ وبهذا قد تصدر الفريق المصرى مجموعته.

وفى دور الثمانية كانت المباراة المرتقبة مع جامعة أتيسم (المكسيك)، وقد انتهت بنتيجة ١٣/١٥ لصالح الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكانت نجمة الفريق اللاعبة/ سلمى أيمن، قد أحرزت نقطة الفوز فى الوقت الإضافي من رمية جزاء.

وفى الدور قبل النهائى تقابل الفريق مع جامعة يونيبتيستى (رومانيا)، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة ١٦/١٦ فى الوقت الأصلى، وكان الفوز من نصيب مصر فى الوقت الإضافي، بسبب رمية ثلاثية قاتلة من اللاعبة زينة حسام.

وكان الموعد فى المباراة النهائية مع جامعة مونتيرى (المكسيك)، وانتهت المباراة بفوز جامعة مونتيرى بنتيجة ٧/١٤ وبذلك تفوز بطلات مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الثانى على العالم والميداليات الفضية فى إنجاز جديد للرياضة المصرية الجامعية لم يتحقق من قبل فى لعبة كرة السلة.

وقد فازت جامعة بريكربثان (أوكرانيا) بمباراة المركز الثالث والرابع، وتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز بنتيجة ١٠/١٧ على جامعة يونيبتيستى (رومانيا).

وفى الرجال كان الفوز من نصيب جامعة فيتاتوس (ليتوانيا) والمركز الثانى لجامعة سيدنى (أستراليا) وسيمى أستيت (أوكرانيا).