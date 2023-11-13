رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 4291 لسنة 2023 بأن يرخص لهيئة دعم وتطوير الجامعات بالاشتراك مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية في تأسيس شركة مساهمة باسم “شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم”.

يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، على أن يكون غرضها توفير وسائل تعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض هيئة دعم وتطوير الجامعات.



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