الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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منوعات

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

من مقتنيات تايتانيك،
من مقتنيات تايتانيك، فيتو

أعلنت دار "هنري آلدريدج أند صن" البريطانية للمزادات، عن بيع قائمة عشاء من الدرجة الأولى في سفينة تايتانيك التي غرقت في عام 1912، مقابل 84 ألف جنيه استرليني (103 آلاف دولار).

وغرق أكثر من 1500 من ركاب وأفراد الطاقم مع السفينة التي أبحرت من مدينة ساوثمبتون الإنجليزية متجهة إلى نيويورك بعد اصطدامها بجبل جليدي مساء 14 أبريل 1912.

المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط

 وشملت القائمة، التي قدرت قيمتها بما بين 50 ألفا و70 ألف جنيه إسترليني، أطباق عشاء بما فيها المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط بصلصة النبيذ، وهي مؤرخة بيوم 11 أبريل، بعد مغادرة السفينة.

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وكشف أندرو آلدريدج من دار المزادات أنه رغم عمليات البحث التي أجريت مع العديد من هواة جمع القطع المتعلقة بتايتانيك، "لسنا على علم بوجود أي نسخ أخرى لقائمة من عشاء الدرجة الأولى ليوم 11 أبريل".

وكان قد تم العثور على هذه الوثيقة الثمينة في ألبوم صور يعود إلى الستينيات بعد وفاة لين ستيفنسون، وهو مؤرخ في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.

 

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دار هنري آلدريدج أند صن البريطانية للمزادات قائمة عشاء الدرجة الاولي سفينة تايتانيك مدينة ساوثمبتون الإنجليزية نيويورك

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