أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة الزمالك.. واشتعال الأزمة بين القلعة البيضاء وأوسوريو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات مباراة الجونة والأهلي التي أقيمت السبت الماضي على ملعب الجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا لنظيره مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الإثنين، للاعتذار عن عدم زيارة القلعة البيضاء لتهنئة المجلس الجديد بالفوز بالانتخابات للدورة 2023-2027.

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استقبل اليوم الإثنين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي داخل مقر القلعة البيضاء، لتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك بالفوز في الانتخابات الأخيرة.

حرص الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج” على توجيه رسالة لمحمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول بعد تألقه في الموسم الحالي.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة القلعة الحمراء لنظيره مجلس إدارة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق بث كافة مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة، بصحبة وكيل أعماله.

وجاء توجه اوسوريو لاتحاد الكرة، للاستفسار عن مستحقاته، بعد فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، ولم يحصل المدرب علي مستحقاته المتأخرة لدي النادي أو قيمة الشرط الجزائي حتى الآن.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات فسخ عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وموقف مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائي بعد توجيه الشكر له من مجلس الإدارة.

تتجه النية لدى مسئولو نادي الزمالك، لتأجيل رفع الإيقاف حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت مصادر، أن هناك تفكيرا لدي مسئولي الزمالك بأن يؤجل سداد غرامات الفيفا الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة، من أجل مؤازرته ومساندته قبل مواجهة الأهلي غدا الثلاثاء في دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.

وتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل إلى صالة محمد حسن حلمي لعقد جلسة مطولة مع فريق السلة قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الأهلي.