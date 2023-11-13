الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة الزمالك.. واشتعال الأزمة بين القلعة البيضاء وأوسوريو

أوسوريو، فيتو
أوسوريو، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي والجونة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات مباراة الجونة والأهلي التي أقيمت السبت الماضي على ملعب الجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا لنظيره مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الإثنين، للاعتذار عن عدم زيارة القلعة البيضاء لتهنئة المجلس الجديد بالفوز بالانتخابات للدورة 2023-2027.

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بداية عهد جديد بين الصحفيين والزمالك، حسين لبيب يستقبل البلشي في النادي (صور)

استقبل اليوم الإثنين الكابتن حسين لبيب رئيس  مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي داخل مقر القلعة البيضاء، لتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك بالفوز في الانتخابات الأخيرة.

الدوري الإنجليزي يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد تسجيله في المباراة الـ15 على التوالي بأنفيلد

حرص الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج” على توجيه رسالة لمحمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول بعد تألقه في الموسم الحالي.

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة القلعة الحمراء لنظيره مجلس إدارة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري.

أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق بث كافة مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أوسوريو يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة

تواجد  الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة، بصحبة وكيل أعماله.
وجاء توجه اوسوريو لاتحاد الكرة، للاستفسار عن مستحقاته، بعد فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، ولم يحصل المدرب علي مستحقاته المتأخرة لدي النادي أو قيمة الشرط الجزائي حتى الآن.

الزمالك: مستحقات أوسوريو جاهزة وننتظر زيارته لنا في النادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات فسخ عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وموقف مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائي بعد توجيه الشكر له من مجلس الإدارة.

اتجاه في الزمالك لتأجيل فتح باب القيد للصيف المقبل

تتجه النية لدى مسئولو نادي الزمالك، لتأجيل رفع الإيقاف حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت مصادر، أن هناك تفكيرا لدي مسئولي الزمالك بأن يؤجل سداد غرامات الفيفا الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة.

قبل مواجهة الأهلي، حسين لبيب يجتمع بسلة الزمالك (صور)

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة، من أجل مؤازرته ومساندته قبل مواجهة الأهلي غدا الثلاثاء في دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.
وتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل إلى صالة محمد حسن حلمي لعقد جلسة مطولة مع فريق السلة قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الأهلي.

 

قبل مواجهة الأهلي، حسين لبيب يجتمع بسلة الزمالك (صور)

جلسة تصوير لـ ميسي بقميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1994 (صور)

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