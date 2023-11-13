الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

بداية عهد جديد بين الصحفيين والزمالك، حسين لبيب يستقبل البلشي في النادي (صور)

حسين لبيب وخالد البلشي،
حسين لبيب وخالد البلشي، فيتو

استقبل اليوم الإثنين الكابتن حسين لبيب رئيس  مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي داخل مقر القلعة البيضاء، لتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك بالفوز في الانتخابات الأخيرة.

وضم وفد الصحفيين كلا من: النقيب خالد البلشي، ويحيى قلاش النقيب السابق، ومحمد خراجة وحسين الزناتي، ومحمد الجارحي، ومحمد سعد عبد الحفيظ أعضاء المجلس.

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وأعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أمنيته بالتوفيق لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

حسين لبيب يستقبل خالد بلشي في نادي الزمالك، فيتو
حسين لبيب يستقبل خالد بلشي في نادي الزمالك، فيتو
حسين لبيب يستقبل خالد بلشي في نادي الزمالك، فيتو

وكان فى استقبال وفد النقابة الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

بداية علاقة جديدة بين الزمالك والصحفيين


وتمنى مجلس الصحفيين أن تكون المرحلة القادمة بداية لعودة الروح للزمالك، وبداية علاقة جديدة بين النقابة، والنادى فى ظل وجود أكثر من 4200 صحفى أعضاءً بالنادى، كما تخلل اللقاء مناقشات حول أوضاع أعضاء النادى من الصحفيين، وسبل حل مشاكلهم، وإمكانية تقديم ميزات للأعضاء الجدد من الصحفيين.

وثمّن كابتن حسين لبيب الزيارة، التى اعتبرها تاريخية، حيث لم يسبق أن ذهب مجلس نقابة الصحفيين لتهنئة أى من النوادى الرياضية الأخرى قبل نادى الزمالك، مشددًا على احترامه لحرية الصحافة، ومؤكدًا أن من حق الصحفى كتابة ما يراه مناسبًا من وجهة نظره حيال أى واقعة يراها مادة للنقد، ومن حق النادى الرد والتعقيب وفق الأعراف والقوانين، التى تنظم عملية النشر والرد، وحرية الرأى والتعبير.

من جهته، ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى حفاوة الاستقبال من مجلس إدارة نادى الزمالك، وعبر عن تثمينه لما أبداه رئيس النادى من تقدير لعمل الصحافة، ووجه الدعوة إلى مجلس إدارة النادى لزيارة نقابة الصحفيين، فى إطار استمرار العلاقات الطيبة، وبدء صفحة جديدة من العلاقات بين نقابة الصحفيين والنادى، والحرص على طى صفحة خلافات الماضى.

موقف أعضاء الزمالك من الصحفيين

واستجاب كابتن حسين لبيب لمطالب وفد النقابة بمراجعة موقف أعضاء النادى من الصحفيين، وحل مشكلاتهم وعودة كل الصحفيين الذين استبعدوا أو شطبت عضوياتهم أو أوقفت خلال فترات مجلس الإدارة فى السنوات الماضية.

 

قبول عضويات جديدة للصحفيين في الزمالك بتسهيلات 


كما وافق لبيب أيضًا على قبول عضويات جديدة للصحفيين بتسهيلات فى السداد على أقساط وفقًا للقانون، وذلك قبل الإعلان عن القيمة الجديدة للاشتراكات، التي قد تصل لضعف هذا المبلغ.

واتفق الطرفان على إقامة دورة رياضية بين الصحفيين والنادى على أن تضم أيضًا ممثلين لنقابة المحامين على كأس فلسطين، على أن تخصص عائداتها لصالح الشعب الفلسطينى، ولاقت الدعوة، التى جاءت من قبل وفد نقابة الصحفيين قبولًا قويًا من مجلس إدارة نادى الزمالك، الذى رحب بالفكرة داعيًا فى الوقت نفسه للبدء الفورى فى تنفيذها.

 

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض التدريب غدا على فترتين، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصرًا.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

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الزمالك حسين لبيب نقيب الصحفيين خالد بلشي مجلس إدارة الزمالك

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