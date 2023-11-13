حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة القلعة الحمراء لنظيره مجلس إدارة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري.

وكانت قد انتشرت أخبار، أن مجلس إدارة الأهلي قرر إلغاء زيارة نادي الزمالك بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأحمر والذي تعرض مؤخرا لوعكة صحية انتقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال المصدر: إن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت تأجيل زيارة نادي الزمالك لأجل غير مسمى وليس إلغاؤها تماما بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق.

لاعبو الأهلي يتسلمون برنامج أندرياس خلال فترة الراحة السلبية

ومن ناحية أخرى، قال مصدر داخل الأهلي إن أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية منح اللاعبين عبر جروب الواتس الخاص برنامج بدني لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب للحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية والاوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم بعد استمرار استبعاده من الحسابات الفنية.

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وأضاف: صلاح محسن مستمر في الأهلي ولديه رغبة في إثبات نفسه ورفض مناقشة أي عروض محلية للرحيل في يناير القادم.

وأوضح أن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خاصة وأن السويسري تمسك بعودته من سيراميكا كليوباترا للاستفادة منه في تدعيم هجوم الفريق.

وكشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري إلي بلاده لقضاء اجازة خاصة بعد مباراة الجونة استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وقال: كولر اتفق مع لجنة التخطيط للكرة وشركة الكرة وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي السفر إلى بلاده لقضاء إجازة سريعة مع أسرته.

وأضاف: فترة التوقف الماضية كولر استمر في مصر ولم يغادر إلي سويسرا حيث استغل الراحة السلبية وسافر إلى الغردقة لقضاء الاجازة ولكن هناك اتفاق مسبق علي سفره إلي سويسرا فور انتهاء مباراة الجونة.

مباراة الأهلي أمام الجونة

وسجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.