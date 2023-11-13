رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي والجونة

الأهلي، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات مباراة الجونة والأهلي التي أقيمت السبت الماضي على ملعب الجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

عقوبات مباراة الجونة والأهلي

وجاءت عقوبات المباراة على النحو التالي:

إيقاف اللاعب أحمد محمود أحمد لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

ولم تتضمن العقوبات الصادرة من رابطة الأندية أي عقوبة بحق جماهير الأهلي الموجودة في ملعب الجونة بعد الاشتباكات التي حدثت خلال المباراة ورصدتها كاميرات التليفزيون.

Advertisements

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

الأهلي يتعادل أمام الجونة

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

Advertisements

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

الأهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.