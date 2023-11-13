قبل مواجهة الأهلي، حسين لبيب يجتمع بسلة الزمالك (صور)

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة، من أجل مؤازرته ومساندته قبل مواجهة الأهلي غدا الثلاثاء في دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.

وتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل إلى صالة محمد حسن حلمي لعقد جلسة مطولة مع فريق السلة قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الأهلي.

وشهدت الجلسة تقديم الدعم والمساندة من مجلس إدارة نادي الزمالك للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي. وأكد الكابتن حسين لبيب ثقته الكاملة في الفريق والجهاز الفني لتحقيق الفوز في اللقاء.

Advertisements

من جانبه، أعرب أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة عن امتنانه الشديد لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين، ووعد ببذل الجميع لأقصى جهد ممكن خلال المباراة والفترة المقبلة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من، أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين.



مجلس إدارة الزمالك مع فريق السلة، فيتو

مجلس إدارة الزمالك مع فريق السلة، فيتو

مجلس إدارة الزمالك مع فريق السلة، فيتو

مجلس إدارة الزمالك مع فريق السلة، فيتو

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، مواجهة قوية أمام الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023 /2024.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب على مستوى المرتبط والرجال يوم غدا الثلاثاء، وتقام مباراتا الإياب يوم الجمعة.

ووصل الأهلي إلى الدور ربع النهائي على حساب القناة، فيما تأهل الزمالك بعد التفوق على نادي الطيران.

الأهلي يحصد لقب كأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش بلقب بطولة كأس السوبر المحلي للموسم الحالي 2023\2024.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (64-60) في المباراة التي جمعت بينهما في البحرين.

وشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري بصفته بطلا لدوري السوبر، بينما يشارك الزمالك كونه وصيفًا لـ كأس مصر الذي خسره أمام الأهلي.

الزمالك يشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

وأعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة أحمد مرعي، مشاركته في منافسات بطولة دبي الدولية، خلال الفترة من 19 وحتى 28 يناير المقبل.

وتأتي مشاركة الزمالك في بطولة دبي ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.