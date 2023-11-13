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رياضة

أوسوريو يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة

أوسوريو، فيتو
أوسوريو، فيتو

تواجد  الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة، بصحبة وكيل أعماله.

وجاء توجه اوسوريو لاتحاد الكرة، للاستفسار عن مستحقاته، بعد فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، ولم يحصل المدرب علي مستحقاته المتأخرة لدي النادي أو قيمة الشرط الجزائي حتى الآن.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك 

وأوضح المصدر أن الثنائي أحمد سليمان، وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة، المشرفين على الكرة، جهزا قائمة من المدربين لعرضها غدا على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يقام بنادي الزمالك

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مدرب الزمالك الجديد 

وأشار المصدر إلى أنه سيتم غدا قطع شوط كبير في ملف المدير الفني الأجنبي لنادي الزمالك. 

وتابع المصدر أن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة اجتماع مجلس إدارة الزمالك غدا هو الإيطالي والتر ماتزاري، والويلزي كريس كولمان، وألكسندر سانتوس، مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي الحالي، والألماني أندريه برايتنرايتر. 

وشدد على أن الزمالك لم يحسم حتى الآن هوية المدرب ويدرس أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب من مدرسة مختلفة وسيتم عرضهم جميعا غدا في الاجتماع. 

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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الزمالك كارلوس أوسوريو بنادي الزمالك كريس كولمان

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