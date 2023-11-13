الأونروا تعلن توقف العمليات الإنسانية في غزة خلال الـ48 ساعة المقبلة

غزة الآن، قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توماس وايت، اليوم الاثنين، إن العملية الإنسانية في غزة سوف تتوقف خلال الـ48 ساعة القادمة لعدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع.

وقال في تغريدة على منصة "إكس" إن اثنين من متعهدي توزيع المياه المتعاقدين مع الأونروا توقفا عن العمل صباح اليوم بعدما نفد منهما الوقود، وأوضح أن ذلك سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت الأونروا إن طواقمها لن تتمكن من استلام المساعدات من معبر رفح غدا الثلاثاء بعد نفاد الوقود من شاحناتها.

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بيان أممي يندد بالصمت الدولي تجاه الهجمات الوحشية على مستشفيات غزة

والأحد الماضي، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث في البيان: "يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، منهم أطفال".

وأضاف البيان: "كما تفيد التقارير بأن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء".

تحول مستشفيات غزة لساحات للموت والدمار واليأس

وأضافوا أن "الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان "إن العالم لا يمكن أن يقف صامتًا والمستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، تتحول إلى ساحات للموت والدمار واليأس. يجب اتخاذ إجراءات دولية حاسمة الآن لضمان وقف إنساني فوري لإطلاق النار وإيقاف نزيف الخسائر في الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة".

وتابع البيان أن 521 شخصًا بينهم 16 من العاملين الصحيين لقوا حتفهم في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية في غزة، كما أشار البيان إلى أن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة مغلق حاليًا والباقي يتعرض لضغط هائل ولا يستطيع أن يقدم سوى خدمات محدودة للغاية".

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