جيش الاحتلال يزعم: أبطلنا فاعلية 10 كتائب من بين 24 لحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تقديراته لخسائر قوات حركة حماس بحسب زعمه، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وبعد أسبوعين ونصف من العمليات البرية بالقطاع.

وادعى الاحتلال في بيان، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أنّ هجمات الكيان الصهيوني أضعفت فاعلية 10 كتائب لحركة حماس من بين 24 كتيبة وألحقت بها أضرارًا جعلتها تفقد التواصل الميداني بالمعركة.

وقال الاحتلال زاعما: “إنّ حماس بدأت الحرب بـ30 ألف رجل يندرجون تحت 5 لواءات عسكرية بالمنطقة، ومقسمون إلى 24 كتيبة تضم 150 فرقة، وكل كتيبة تضم نحو ألف رجل.. وكل كتيبة لها مهمة محددة ومتخصصة، مثل سلاح إطلاق الصواريخ المضادة للمدرعات والمهندسين والوحدات الجوية وغيرها، وكانت تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد قوات حماس بين 15 ألف إلى 40 ألف مقاتل”. وذلك على حد قوله.

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وادعي الاحتلال، أن الكتائب التي ألحق بها أضرارا كانت في مخيم الشاطئ وحى التفاح، مضيفًا أن كتيبة الشاطئ فقدت 200 مقاتل لحماس بينهم قيادات كبرى ومركزية، لافتا إلى أنه منذ بدأ القتال في مخيم الشاطئ وحتى اليومين الماضيين شهدوا تغير ملحوظا ونقص الفاعلية لدى تلك الكتيبة.

أكبر نزوح داخلي في إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنّ الكيان الصهيوني يشهد أكبر حركة نزوح داخلية منذ إنشاء دولة الاحتلال بسبب التوترات المتزايدة على خلفية حرب غزة، لافتة إلى أنّ أكثر من 125 ألف نازح إسرائيلي تركوا مستوطناتهم بطول الحدود الخطرة مع لبنان وقطاع غزة.

وتمنح حكومة الاحتلال الأموال للمستوطنين النازحين من المناطق القريبة لقطاع غزة وحدود لبنان للإقامة في فنادق سياحية ومساكن تابعة للحكومة، حيث سيحصل هؤلاء على مبلغ قيمته 50 دولار يوميا كبدل معيشة مقدم من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.

وأضافت التايمز في تقريرها أن النازحين الإسرائيليين يخططون لإقامة طويلة هربا من الهجمات الحدودية، بينما أبدى بعضهم قلقه من قلة الدعم المالي الذى قد لا يكفى للإنفاق على حياتهم الجديدة، وقال أحدهم إنه خائف من العودة مجددا لمسكنه القديم بحيث أنه لا يتخيل أن يعيش حياة صحية ومتوازنة نفسية مع تنامى المخاوف من حزب الله.

وأضاف أنه سيعيش في حالة قلق مستمرة على صحنته العقلية.. "أريد أن أوضح للناس أننا نعيش حالة طارئة وليس في إجازة".

في ذات السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن خسائر الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والأمنية والاقتصادية والنفسية، ترتفع إلى 3 مليار دولار يوميا، ويفقد ما يعادل 20% من اقتصاده المهدد بالانهيار في غضون أسابيع، وأن عدد المستوطنين المغادرين بدون تذاكر عودة بلغ 340 ألف، وعدد المتقدمين لشراء منازل في أوروبا وأمريكا بلغ 300 الف.

عدم تحقيق تقدم عسكري في غزة

كذلك قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الإثنين، إنّ لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تخفيض حجم هجماته ضد حركة حماس في قطاع غزة، أثار المزيد من التساؤلات حول خططه العسكرية المستقبلية، ومخاوف على حياة الجنود لافتة إلى أنّ البعض قد يشير إلى الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، أو تشتت انتباهها بفعل هجمات تنظيم حزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة في تقريرها اليوم، أنّ التراجع الأخير في كثافة عمليات جيش الاحتلال ضد حماس في غزة، سواء في خفض الغارات الهجومية وقذائف المدفعية بشكل ملحوظ يظهر بوضوح في قلة التفجيرات ويشير إلى تراجع العمليات الهجومية، لكن مصدر مسؤول داخل جيش الاحتلال أوضح أن جنود الاحتلال يركزون بدلا من ذلك على تطهير المناطق التي يسيطرون عليها وتفكيك البنية التحتية العسكرية، رغم أن أنشطة وتقدم الجنود لا يزال محدودا، وهذا ما يبدو جليا في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة.

كما برر المصدر الأمني ذلك التقدم العسكري الهزيل إلى أن أي قرار بتوسيع العميات البرية لجيش الاحتلال في غزة أو حتى لتحويل بؤرة الاهتمام نحو حزب الله فى لبنان يجب أن يتطلب موافقة من السلطات السياسية العليا.

وشددت مصادر رسمية للصحيفة العبرية على رفض فتح جبهة جديدة للقتال مع لبنان، وأن الأولوية المطلقة للعمليات العسكرية ستكون في غزة فقط، ومع ذلك فإن المستوطنون يريدون الاطمئنان على أمن المناطق الحدودية مع لبنان قبل العودة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن عدم تحقيق تقدم ملحوظ في الحرب على غزة أثار حالة من الغموض، حول ما قد يفرضه ذلك الوضع من خطورة على حياة الجنود، خصوصا وأن التواجد العسكري الضعيف بعد انتهاء الحرب سيجعل الجنود عرضة لمزيد من الهجمات، ويؤكد أهمية وجود استراتيجية عسكرية فاعلة وحاسمة.