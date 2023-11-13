الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس القائمين على ترويج الألعاب النارية عبر الفيس بوك في الإسكندرية

الاتجار في الألعاب
الاتجار في الألعاب النارية، فيتو

أمرت النيابة العامة، حبس عاطلين لقيامهما بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات.

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية في الإسكندرية 

كانت مباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط عاطلَين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من الألعاب النارية في الإسكندرية 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما  لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

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مباحث الآداب الالعاب النارية قطاع الشرطة المتخصصة جهود أجهزة وزارة الداخلية

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