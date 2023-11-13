الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، السيناريوهات الكاملة للصهاينة والأمريكان في مخطط تصفية القضية الفلسطينية

العدد الجديد من فيتو،
العدد الجديد من فيتو، فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن السيناريوهات الكاملة للصهاينة والأمريكان في مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ودبلوماسيون وخبراء: نزوح أهالي غزة من الشمال إلى الجنوب مؤشر خطير.



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