فيتو تكشف في عددها الجديد، السيناريوهات الكاملة للصهاينة والأمريكان في مخطط تصفية القضية الفلسطينية
تكشف فيتو في عددها الجديد عن السيناريوهات الكاملة للصهاينة والأمريكان في مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ودبلوماسيون وخبراء: نزوح أهالي غزة من الشمال إلى الجنوب مؤشر خطير.
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