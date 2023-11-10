مزايا تطبيق الكارت الموحد في وسائل النقل.. يحد من التكدس أمام مكاتب التذاكر.. ويحل أزمة مخاطر نقل الأموال من محطات النقل للبنوك

الكارت الموحد للنقل، يعتبر الكارت الموحد الطريق الوحيد للقضاء على تكدس المواطنين أمام مكاتب التذاكر في المواصلات العامة في ظل تحديث المنظومة الجديدة للنقل.

وتحرص وزارة النقل على استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة النقل في مصر وربط الوسائل المختلفة ببعضها سواء المترو أو القطارات أو أتوبيسات النقل الجماعي.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير خدمات الكارت الموحد للنقل ومدى استفادة المواطن منه.

كل ما تريد معرفته عن مزايا الكارت الموحد للمواصلات

تقوم فكرة الكرت الموحد للنقل على قيام المواطن باستخدام جميع وسائل النقل الجماعي من خلال بطاقة ذكية دون الحاجة إلى استخدام التذاكر التقليدية مما يسهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة،وتقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك.

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وزير النقل،فيتو

دور الكارت الموحد في تقليص الوقت

ومن المتوقع أن يسهم الكرت الموحد في تقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة في المحطات التكاملية التي تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة التكاملية عدلي منصور والمحطة التكاملية في بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.

ويحقق الكارت الموحد عنصرًا مهمًا وهو تقليص الوقت في الحصول على التذاكر سواء في محطات القطارات والمترو وأتوبيسات النقل الجماعي لأن تكنولوجيا وسائل المواصلات أصبحت فرضا كبيرا فى التحديات الكبيرة التى تواجها الدولة وتسعى جاهدة لحلها.

مواصفات الكارت الذكي الموحد

- الكارت الموحد أشبه بمحافظ تذاكر مترو الأنفاق يتم شحن الكارت بمبلغ مالي.

- يمكن للكارت الاستخدام على الطرق الرئيسية لدفع رسوم العبور.

- يمكن استخدام الكارت لاستقلال القطار الكهربائي والمترو.

- فى حالة نفاذ الرصيد يمكن للمواطن شحن الكارت باى مبلغ مالى يراه مناسب من خلال المنافذ المتاحة على مستوى الجمهورية.

- يمكن استخدام الكارت لحجز تذاكر خط القطار الكهربائي الخفيف، باصات النقل الجماعي العامة خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع.

وقام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتوقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف شركتي ألما فيفا الإيطالية وترانس أي تي، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى، والمهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي والسيد البرتو.

الكارت الموحد يقلل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة

وصرح وزير النقل اننا سبق وتعاقدنا مع شركة الما فيفا في تنفيذ التذكرة الموحدة وهو عقد ساري وجاري التنفيذ ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تختص ببعض الاضافات على التعاقد لافتا الى ان المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

كما يأتي في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، خط القطار الكهربائي الخفيف، باصات النقل الجماعي العامة والخاصة، خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.

تطبيقات حديثة لدمج وسائل النقل المختلفة

ولم يتوقف الأمر عن الكرت الموحد فقط حيث تم الإتفاق على إنتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكال مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب.

ويقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلًا من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/ الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.

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