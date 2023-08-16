كيف خرجت من مطار القاهرة؟ سؤال برلماني عن الطائرة المحتجزة بزامبيا

تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، يسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، لاستيضاح حقيقة وملابسات استيقاف واحتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة في زامبيا خلال الساعات الأخيرة.

ضبط طائرة خاصة بمطار زامبيا

وقالت النائبة في سؤالها اليوم الأربعاء: أعلنت السلطات في زامبيا ضبط طائرة خاصة من طراز (جلوبال إكسبريس تي سفن) تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغراما و5 مسدسات بها 126 طلقة.

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احتجاز 6 مصريين في زامبيا

وأشارت إلى أن السلطات الزامبية احتجزت منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

الطائرة المستأجرة حُلقت من مطار القاهرة الدولي

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الطائرة المستأجرة حُلقت من مطار القاهرة الدولي، هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، لافتًة إلى أن الأموال تم التحفظ عليها ببنك زامبيا المركزي.

خط سير الطائرة المحتجزة في زامبيا

وأشارت النائبة، إلى أن الطائرة كانت في طريقها من القاهرة إلى الكونغو وتوقفت في مطار لوساكا من أجل التزود بالوقود ثم استكمال رحلتها قبل أن يتم استيقافها من جانب السلطات في زامبيا.

وأوضحت أنه حتى الآن لم يصدر بعد أي بيان رسمي من جانب السلطات في مصر بشأن حقيقة الأخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، وهو ما يزيد الأمور غموضًا ويفتح الباب أمام القيل والقال كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، الجهات في مصر وعلى رأسها وزارة الطيران المدني، الخروج ببيان رسمي لكشف ملابسات هذه الواقعة لقطع الباب وإغلاق الطريق أمام الشائعات.

وتساءلت عضو مجلس النواب: كيف أقلعت هذه الطائرة من مطار القاهرة وهل كانت قادمة من جهة أخرى أم ترانزيت؟.

وشددت على ضرورة كشف ظروف وملابسات تواجدها في مطار القاهرة، ومن هم أصحابها، وكذلك الإجراءات المتبعة تجاه الطائرات الخاصة من جانب رجال الجمارك.

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