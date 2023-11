بريتني سبيرز ، عبر كيد هدسون، مدير أعمال بريتني سبيرز، عن غضبه من سخرية برنامج Saturday Night Live، من ملكة البوب الأمريكية.

مدير أعمال بريتني سبيرز يهاجم برنامج SNL بعد السخرية منها

وهاجم هدسون، برنامج، SNL، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فكتب قائلا:" رائع كتاب SNL يزدادون سوءً، لا عجب أنكم جميعًا تواصلتم معي لإحضار بريتني إلى العرض، أنتم جميعًا مثيرون للشفقة، وكلوي فاينمان هذا ليس مضحكًا".

SNL يسخر من بريتني سبيرز

قدم برنامج SNL، خلال حلقته التي أذيعت أمس، مسرحية قصيرة هزلية، عن مذكرات نجمة البوب، بريتني سبيرز.

ودارت المسرحية الهزلية، حول طريقة وردة فعل، عدد من مشاهير هوليوود، أثناء قراءتهم مذكرات بريتني سبيرز، من أبرزهم المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، وجيدا سميث، وغيرهم، فيما قلدت بريتني سبيرز، الممثلة كلوي فاينمان.

بريتني سبيرز تكشف عن كتابتها لأغنية جديدة

في سياق متصل، وعلى الرغم من إعلان المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، في مذكراتها The Woman In Me، أنها لا تفكر في العودة للموسيقى في الوقت الحالي، إلا أنها أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن كتابتها لأغنية جديدة.

وكتبت بريتني سبيرز، جزء من كلمات الأغنية الجديدة، عبر حسابها على “إنستجرام”، قائلة: “لقد كتبت أغنية جديدة !!! أكرهك أن تحبني !!! لا داعي للقلق مع أي شخص... مجرد كونك نرجسيًا بطريقة مزعومة ومستحقة”، فيما لم توضح بريتني أي تفاصيل أخري عن الأغنية الجديدة، وهل ستصدرها في الوقت الحالي، أم ستتركها لوقت لاحق.

بريتني سبيرز تكشف في مذكراتها أنها لا تخطط للعودة إلى الغناء

ذكرت المغنية الأمريكية الشهيرة، في مذكراتها The Woman In Me، المقرر صدورها في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، أنها لا تخطط للعودة إلى عالم الموسيقى، وصناعة أغاني جديدة، قائلة:"المضي قدمًا في مسيرتي الموسيقية، ليس محور اهتمامي في الوقت الحالي، لقد حان الوقت بالنسبة لي، ألا أكون شخصًا يريده الآخرون؛ لقد حان الوقت لأجد نفسي بالفعل".

بريتني سبيرز في مذكراتها: لست هنا لأكون ضحية

أكدت المغنية الأمريكية الشهيرة، في مذكراتها The Woman In Me، أنها لا تشارك قصتها، بهدف الظهور كضحية، قائلة: "لست هنا لأكون ضحية، لقد قلت ذلك على إنستجرام بعد انتهاء الوصاية.. لقد عشت مع الضحايا طوال حياتي عندما كنت طفلة، ولهذا السبب خرجت من منزلي، وعملت لمدة 20 عامًا، وبذلت قصارى جهدي... آملا في أن يكون لقصتي تأثير، وإحداث، وبعض التغييرات في النظام الفاسد".

بريتني سبيرز تهاجم والدتها في مذكراتها The Woman In Me

هاجمت بريتني سبيرز، والدتها لين سبيرز في مذكراتها، The Woman In Me، التي صدرت مؤخرا، مؤكدة أنها لم تقف بجانبها في أزمتها العقلية، واهتمت فقط بتأليف الكتب حول حياتها وجمع الأموال من وراء اسمها كنجمة شهيرة.

وقالت بريتني سبيرز في مذكراتها: "بينما كان كل شيء ينهار بالنسبة لي، كانت والدتي تكتب مذكراتها عني، عندما قمت بالخطوة الخاطئة، كان الأمر كما لو أن والدتي لم تكن قلقة علي، كانت تشاركني كل أخطائي على التلفاز، وتروج لكتابها..عندما صدر الكتاب، ظهرت في كل برنامج صباحي للترويج له، كنت أقوم بتشغيل التلفزيون لأشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بي، وأشاهد نفسي ورأسي حليق واقرع، بينما كانت والدتي تخبر ميريديث فييرا في برنامجها، أنها قضت ساعات تتساءل كيف سارت الأمور بشكل خاطئ معي … كنت في واحدة من أحلك الأوقات في حياتي، كانت أمي تقول للجمهور، “أوه نعم، و“ها هي... بريتني”.. كان الكتاب ضخمًا بالنسبة لها، وكل ذلك على حسابي… لقد كان التوقيت غير قابل للتصديق”.

بريتني سبيرز تشكر معجبيها: كتابي الأكثر مبيعًا في التاريخ بعد يوم واحد فقط

ذكر عدد من التقارير الصحفية، أن كتاب The Woman In Me، الذي يسرد مذكرات النجمة الأمريكية بريتنس سبيرز، سيدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية، وذلك بعد أن باع الكتاب أكثر من 15 مليون نسخة، منذ طرحه في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، وهو ما يجعله، أسرع كتاب مبيعًا خلال 24 ساعة، ليتغلب بذلك علي الرقم الذي حقق كتاب، هاري بوتر والأقداس المهلكة، والذي باع 11 مليونًا نسخة في ٢٤ ساعة.

وشكرت بريتني سبيرز، معجبيها على دعم مذكراتها الجديدة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كتابي هو مذكرات المشاهير الأكثر مبيعًا في التاريخ، وذلك في خلال اليوم الأول فقط ".

مذكرات بريتني سبيرز الأعلى مبيعا على أمازون

احتل كتاب مذكرات المغنية الأمريكية الشهير بريتني سبيرز The Woman In Me، المركز الأول في مبيعات الكتب على موقع الشراء عبر الإنترنت أمازون، وذلك بعد ساعات من صدوره.

وطرح كتاب مذكرات المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، تحت عنوان The Woman In Me، موضحة أن سبب تأخر طرح مذكراتها، أنها توقفت أكثر من مرة خلال الكتابة، بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، ولكنها مستعدة الآن، لمشاركة قصتها مع المعجبين والعالم.

بريتني سبيرز تكشف سبب موافقتها على الوصاية عليها

كشف بريتني سبيرز في مذكراتها الجديدة The Woman In Me، عن سبب موافقتها على الوصاية عليها، والتي انتهت بالسيطرة على حياتها لما يقرب من 14 عامًا.

وأكدت بريتني سبيرز في مذكراتها، أن سبب موافقتها الوحيد، علي تولي والدها الوصاية عليها، هو رغبتها في الاجتماع مع ابنائها، حيث كانت محرومة منهم، قائلة: “لقد فعلت ذلك من أجل أطفالي... ولأنني لعبت وفقًا للقواعد، فقد تم لم شملي مع أولادي”.

ولدي بريتني سبيرز ولدين من زوجها السابق كيفين فيديرلين، وهما شون فيدرلاين، وجايدن جيمس فيدرلاين، ويعيشان مع والدهم في الوقت الحالي.

بريتني سبيرز عن زواجها بـ جيسون ألكسندر: كنت سكرانة وأشعر بالملل

فسرت بريتني سبيرز، سبب زواجها الذي استمر 55 ساعة من جيسون ألكسندر في، مدينة لاس فيجاس الأمريكية، عام ٢٠٠٤، بأنها كانت تشعر بالملل في حياتها، قائلة:"لقد كنت بصراحة في حالة سكر شديد، وربما، بمعنى أكثر عمومية، في ذلك الوقت من حياتي، كنت أشعر بالملل الشديد".

بريتني سبيرز تهاجم شقيقتها الصغيرة في مذكراتها

وصفت بريتني سبيرز، شقيقتها الصغرى جيمي لين، في مذكراتها The Woman In Me، بالحقيرة، مؤكدة أنها لم تقف بجانبها، خلال أزماتها النفسية والعقلية، مشيرة إلى أنها طلب منها “التوقف عن القتال”، عندما أرسلت لها رسالة نصية لطلب المساعدة، أثناء وجودها في مصحة للأمراض العقلية ضد إرادتها، بعدما وضعها والدها هناك.

بريتني سبيرز: اعتقدت أن عائلتي كانت تحاول قتلي

كشفت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، في مذكراتها، إنها اعتقدت أن عائلتها كانت تحاول قتلها أثناء فترة الوصاية عليها، قائلة: "سيبدو هذا جنونًا، لكنني سأقولها مرة أخرى لأنها الحقيقة: اعتقدت أنهم سيحاولون قتلي... خطر في ذهني أنهم كانوا في زيارة فقط، لإنهاء ما بدأوه منذ بضعة أعوام.. وهو قتلي حقًا”.

بريتني سبيرز عن علاقتها مع كولين فاريل: كنت ضعيفة

تحدث المغنية الشهيرة، في مذكراتها، عن علاقتها العاطفية، مع الممثل الشهير كولين فاريل عام 2003، قائلة: "الشجار هو الكلمة الوحيدة لذلك. كنا نتقاتل مع بعضنا البعض، نتصارع بحماس شديد كما لو كنا في قتال في الشارع... كما فعلت من قبل عندما شعرت بالارتباط الشديد برجل، حاولت إقناع نفسي بكل الطرق بأن الأمر ليس بالأمر الكبير، أننا كنا نستمتع فقط، وفي هذه الحالة، كنت ضعيفًا لأنني لم اتجاوز جاستن بعد".

بريتني سبيرز: جاستن تيمبرليك انفصل عني برسالة هاتفية

فيما كشفت بريتني سبيرز، أن المغني جاستن تيمبرليك، انفصل عنها برسالة هاتفية، ولم تكن لديه الشجاعة الكاملة لفعل ذلك وجها لوجه.

وقالت بريتني في مذكراتها الجديدة The Woman In Me، أنها صدمت بعد مشاهدة فيديو كليب اغنية جاستن بعد انفصالهما، "Cry Me A River"، والذي أظهر خلاله موديل، شبيه لبريتني، لتلعب دور حبيبته السابقة الخائنة، صورها على أنها "عاهرة كسرت قلب فتى أمريكا الذهبي"، قائلة: "كنت في غيبوبة في لويزيانا، وكان يركض بسعادة في أنحاء هوليوود".

تفاصيل خيانة بريتني سبيرز لـ جاستين تيمبرليك

فيما أكدت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز، في مذكراتها الجديدة The Woman In Me، شائعات خيانتها لـ جاستين تيمبرليك، التي طاردتها لعدة سنوات.

وذكرت بريتني سبيرز، في مذكراتها، أنها بالفعل قامت بخيانة حبيبها السابق جاستين تيمبرليك، مع الراقص الاحتياطي ويد روبسون، حيث كتبت أنهما خرجا في إحدى المرات، وذهبا إلى حانة إسبانية، ورقصا طوال الليل، وتبادلا القبلات، مؤكدة على أنها تلك هي المرة الوحيدة التي خانت فيها جاستين تيمبرليك، كما كشفت بريتني أيضًا في مذكراتها إلى أن جاستن خانها أيضًا.

بريتني سبيرز تكشف عن خيانة جاستين تيمبرليك لها

كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة، في مذكراتها The Woman in Me، عن خيانة المغني الشهير جاستين تيمبرليك لها، أثناء علاقتهم العاطفية، مع نجمة أخرى مشهورة، رفضت ذكر اسمها، حفاظا على حياتها العائلية، لأنها في الوقت الحالي متزوجة ولديها أبناء.

بريتني سبيرز: حملت من جاستن تيمبرليك وأجريت عملية إجهاض

كما كشفت النجمة العالمية بريتني سبيرز في مذكراتها التي ستصدر في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أنها كانت حاملًا من المغني الشهير جاستين تيمبرليك في أواخر عام 2000.

وأوضحت بريتني في مذاكرتها التي تحمل اسم “The Woman in Me”، أن كليهما، هي وجاستن، وافقا على إجراء عملية الإجهاض، وفقًا لتقارير موقع TMZ.

وذكرت بريتني، أنها أجرت مع جاستن تيمبرليك، بعض المناقشات المؤلمة، بعد علمها بخبر حملها، خاصة أنها شعرت أن جاستن كان حب حياتها.

وأكدت بريتني سبيرز في كتاب “The Woman in Me” إنها نشأت على عدم إجراء عملية إجهاض، كنوع من التحريم، وجزء من ذلك كان كونها متدينة، بالإضافة إلي أن هذا ما تعلمته من عائلتها ونشأت عليه، قائلة: "لقد أحببت جاستن كثيرًا... كنت أتوقع دائمًا أن يكون لدينا عائلة معًا، في يوم من الأيام، كان هذا سيكون هذا أكبر بكثير مما كنت أتوقعه، ولكن جاستن شعر أننا غير مستعدين لخطوة الإنجاب، لأننا كنا صغيرين جدًّا، فكنا نبلغ من العمر 19 عامًا تقريبًا في ذلك الوقت".

جاستن تيمبرليك يشعر بالقلق من مذكرات بريتني سبيرز

فيما ذكر تقارير صحفية، لموقع Page Six، أن النجم الأمريكي الشهير جاستن تيمبرليك، يشعر بالقلق، بشأن قرب صدور مذكرات بريتني سبيرز، وما ستكشفه عن علاقتهما العاطفية التي استمرت لـ ٣ سنوات، من عام ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٢.

كشف المغنية الأمريكية الشهيرة، في مذكراتها، المقرر صدورها في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، لأول مرة، عن سبب قيامها بحلق شعرها بالكامل عام 2007.

بريتني سبيرز تكشف في مذكراتها سبب قيامها بحلق شعرها بالكامل

وقالت بريتني سبيرز في مذكرتها التي تحمل اسم “The Woman in Me”،:"لقد كنت محط الأنظار كثيرًا أثناء نشأتي.. لقد تم النظر إليّ من الأعلى والأسفل، وكان الناس يخبرونني عن رأيهم في جسدي، منذ أن كنت مراهقة، لقد كان حادث حلق رأسي بالكامل، طريقتي للرد والتعبير عن غضبي".

ميشيل ويليامز ستروي مذكرات بريتني سبيرز

فيما أعلن أن الممثلة الشهيرة، ميشيل ويليامز، ستقوم برواية الكتاب الصوتي لمذكرات، نجمة البوب بريتني سبيرز، والتي ستصدر خلال الأسابيع القادمة تحت عنوان “The Woman In Me”.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن المغنية بريتني سبيرز، ستقرأ مقدمة المذكرات فقط بصوتها، بينما سيتولى ميشيل ويليامز، مسؤولية قراءة باقي المذكرات.