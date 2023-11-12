الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

أمطار محافظة القاهرة،
أمطار محافظة القاهرة، فيتو

 أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.


كما أكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع  الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.  

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استعداد محافظة القاهرة لسقوط الأمطار 

 وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.


وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ  لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين.

 

هيئة الأرصاد الجوية 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سيطرة الأجواء الشتوية على القاهرة الكبرى  ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة.


كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على بعض المناطق.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الأحد  ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  انخفاض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل واول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

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محافظ القاهرة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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