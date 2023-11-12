اليوم، قرعة حج الداخلية في الإسكندرية والدقهلية والقليوبية والمنيا ودمياط

تجري وزارة الداخلية اليوم الأحد مراسم القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445/2024م فى 5 محافظات بالمقار المخصصة لذلك.

وتجرى اليوم الأحد الموافق 12/ 11/ 2023 القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية –دمياط –الدقهلية –المنيا –القليوبية). وستكون القرعة بدون تدخل بشري باستخدام الحاسب الآلي لتحقيق مبدأ الشفافية.



حالات يحظر فيها السفر لأداء فريضة الحج لعام 2024

يحظر السفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م، وذلك نظرا لعرضة هؤلاء لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وهم:

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مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

مرضى تَليف الرئة

حالات السمنة المفرطة المرضية

الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدي , الأورام"

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة

وأشارت وزارة الداخلية، يُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مــع جرعــة تنشيطيــة للقاحــات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.



يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة آدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.. كما يتضمن الإقرار أيضًا بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لحين الموافاة بتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت خلاف ذلك تُلغى فرصة حجه مباشرةً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

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