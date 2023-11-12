الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

كتلة عضلية ضخمة أزمة "سامسون" بالزمالك، وهذا موعد عودة الونش

سامسون، فيتو
سامسون، فيتو

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق، التزم خلال الفترة الماضية بالتدريبات البدنية المكثفة.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "سامسون ملتزم للغاية بالبرنامج الغذائي مع طبيب التغذية وهو لا يعاني من زيادة في الوزن، ولكنه صاحب كتلة عضلية ضخمة لذلك هو يظهر وكأنه زائد في الوزن، وأتمنى له التوفيق فى الفترة المقبلة".

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 وعن عبد الله جمعة: "اللاعب يخضع لبرنامج غذائي مُكثف فى الفترة الحالية وأصبح جاهزا من الناحية الطبية".

الونش أنهى المرحلة الثانية

وعن محمود الونش: "أنهى المرحلة الثانية ويتبقى له فقط المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن ويدخل التدريبات بشكل تدريجي".

ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في استاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.
 

 

 

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