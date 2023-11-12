أعلام فلسطين تزين مباراة سبورتنج كازابلانكا وجيه كيه بكوديفوار (صور)

دوري أبطال إفريقيا للسيدات، نجح فريق سبورتنج كازابلانكا للسيدات في الفوز على جيه كيه تى كوينز بأربعة أهداف مقابل هدف بملعب سان بيدرو بكوت ديفوار بدوري أبطال إفريقيا لكرة السيدات بكوت ديفوار.

وشهدت المباراة قيام جماهير الفريقين برفع أعلام فلسطين الشقيقة، وأيضا الجماهير المغربية بالمدرجات دعما للشعب الفلسطيني، جراء ما يتعرض له من مجازر يومية من العدوان الصهيوني.

وتقام النسخة الثالثة بمشاركة 8 فرق، هي:

حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز سيكونان على رأس الفرق المشاركة في البطولة، وهوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية الذي ضمن ظهوره الأول فى البطولة.

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بجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة وسبورتنج كازابلانكا المغربي وأس ماندي المالي وأمبيم داركوا الجامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.

وكان كاف قد قرر زيادة مكافآت البطولة إلى 400 ألف دولار للفريق حامل اللقب، و250 ألف دولار لصاحب المركز الثاني.

وشهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية خروج مظاهرات دعمًا للفلسطينيين وتنديدًا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل، وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تدين الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال، خاصة ضد المستشفيات.



خروج 300 ألف متظاهر في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

اندلعت تظاهرة حاشدة مساء أمس في العاصمة البريطانية "لندن" مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونزل مئات الآلاف من البريطانيين إلى شوارع لندن لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.



وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

احتجاجات غاضبة في بريطانيا دعما لفلسطين

بدورها، كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم أمس السبت سلمية. وذكرت بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.



ومن جهتها وفي بيان صادر عنها، ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية السبت.

قالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.



وقالت الشرطة في بيان: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".

كما أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال مجموعة كبيرة من نشطاء اليمين المتطرف، وسط العاصمة لندن، خططوا لمهاجمة المشاركين في المسيرة الحاشدة الداعمة لدولة فلسطين المحتلة، والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال فى غزة.

اعتقال مجموعة من اليمينيين في لندن

وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه تم اعتقال 82 شخصا في شارع تاشبروك بيمليكو، لمنع الإخلال بالسلامة.

وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كان هؤلاء أعضاء في مجموعة كبيرة من المتظاهرين المعارضين الخاضعين للمراقبة والذين كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج الرئيسي المؤيد لفلسطين".

وشددت الشرطة البريطانية على أنها "ستستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة لتجنب الاضطرابات التي من المحتمل أن تحدث في هذه الحالة".

وفي وقت سابق، منعت الشرطة أيضا مجموعة كبيرة من النشطاء اليمينيين في شارع بريدج، الذي يقع على طول طريق المسيرة التي يشارك فيها أكثر من 300 ألف شخص بحسب تقديرات الشرطة.

تظاهرات بروكسل تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وتجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

وتضم التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.