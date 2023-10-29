تظاهرات أمام السفارة القطرية في لندن للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

تظاهر عدد من الإسرائيليين في لندن أمام السفارة القطرية للمطالبة بعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس/ وتم رفع عدد من اللافتات بالإضافة إلى تسجيل صوتى يتلو قائمة بأسماء وأعمار المحتجزين لدى حماس.

الأسرى المحتجزين لدى "حماس" 230 أسيرا

وكان قد أكد دانييل هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الأسرى المحتجزين لدى "حماس" 230 أسيرا.

وقال دانيال هاجاري إن الجيش يوسع تدريجيا العملية البرية، مشيرا إلى أن الهدف من تكثيف العمليات الحربية في غزة هو الضغط لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين هناك؛ وفق زعمه.

Advertisements

الرقم ليس نهائيا

ولفت إلى أن الرقم ليس نهائيا، مشيرا إلى أن الجيش يحقق في معلومات جديدة.

ولا يشمل العدد أيضا 4 رهينات أطلقت "حماس" سراحهن، وهن الأم وابنتها جوديث وناتالي رعنان الأسبوع الماضي، والمسنتان يوتشيفيد ليفشيتز ونوريت كوبر، ليل الاثنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم في وقت سابق اليوم أن عناصره تقاتل حاليا في قطاع غزة لاستعادة الأسرى.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل أوقفت خطط غزو واسع لقطاع غزة واستبدلتها بعمليات توغل محدودة بما يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

إسرائيل تتخلى عن الهجوم البري الشامل على غزة

ويأتي ذلك بعد تحذيرات أمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلية من خطورة الهجوم البري على غزة، وما قد يعقبه من خسائر بشرية ومادية.

وبالفعل بدأ جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات توغل في غزة منذ ليلة الخميس الماضي، ولكن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نجحت في التصدي لهذا الهجوم على جميع محاور القطاع.

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إصابة عنصرين بينهما ضابط بحالة خطيرة خلال الهجوم البري على غزة.