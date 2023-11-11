السبت 11 نوفمبر 2023
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سياسة

محمود حميدة يلقي شعرا عن فلسطين في مسرح نقابة الصحفيين (فيديو وصور)

محمود حميدة يشارك
محمود حميدة يشارك في اليوم التضامني لدعم فلسطين، فيتو

ألقى النجم محمود حميدة أبياتًا شعرية عن فلسطين، من على مسرح نقابة الصحفيين، أثناء مشاركته في اليوم التضامني لدعم الشعب الفلسطيني التي نظمته نقابة الصحفيين اليوم السبت. 

وكان الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دعا المشاركين في اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني بمقر النقابة، للوقوف دقيقة إجلالًا وتقديرًا لصمود الشعب الفلسطيني.

 

وكان من ضمن الحضور النجم محمود حميدة، والدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام الصحفيين، والكاتبة سلوى بكر والكاتبة أهداف سويف وعدد كبير من الصحفيين المشاركين.  

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فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني

وتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي (تفصيل ثانوى) تلقيها منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

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محمود حميدة يشارك في اليوم التضامني لدعم فلسطين بالصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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